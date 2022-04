Der Bundesgerichtshof hat eine Beschwerde von Uber abgewiesen. Damit bleibt es bei der Einstufung des Dienstes als Taxi-Gewerbe. Der hat indes bereits sein Modell umgestellt. Die Taxi-Vereinigung Deutschlands teilt mit, dass das oberste deutsche Zivilgericht, der Bundesgerichtshof (BGH), am 21. April 2022 eine Beschwerde des US-amerikanischen Ridesharing-Dienstes Uber gegen die Nichtzulassung einer Revision gegen eine entsprechende Entscheidung des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main zurückgewiesen hat. Damit bleibt Rechtslage, dass Uber in Deutschland im Jahr 2019 ...

