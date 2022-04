Die Harvest Trading Cap Academy, die Bildungseinrichtung von Harvest Trading Cap, hat in El Salvador, einem Land, in dem Bitcoin offiziell reguliert ist, einen Masterkurs über Kryptowährungen abgehalten.

MIAMI, April 28, 2022, das führende dominikanische Unternehmen im Bereich Blockchain-Technologien, Fintech und Kryptowährungen, hielt ein wichtiges Treffen mit staatlichen Behörden, Bürgermeistern verschiedener Gemeinden und Mitgliedern des Kongresses von El Salvador ab, einem lateinamerikanischen Land, das bei der Regulierung von Bitcoinin seinem Hoheitsgebiet aufgrund der Bedeutung, die Bitcoin für die aktuelle und zukünftige Weltwirtschaft hat, eine Vorreiterrolle spielt.

Im Rahmen diese Ansatzes entwickelte die Harvest Trading Cap Academy, der akademische Zweig der dominikanischen Finanzgruppe Harvest Trading Cap, erfolgreich das Event "Crypto MasterClass El Salvador"und Lic. Luilly Guichardo, Produktmanager von Harvest Trading Cap, teilnahmen.

Jairo González, der bereits mehrfach die lateinamerikanischen Länder dazu aufgerufen hat, dem Vorgehen des salvadorianischen Präsidenten Nayib Bukele hinsichtlich der Legalisierung von Bitcoin unter genau definierten Kriterien und etablierten Kontrollen nachzueifern, nutzte diese Gelegenheit, um die Zustimmung des salvadorianischen Parlaments zu begrüßen.

Jairo Gonzalezzeigte sich außerdem sehr dankbar für die Unterstützung, die er und sein Team seit ihren ersten Besuchen in dem Land erhalten haben. Seitdem sind die Revolution der neuen Technologien und ihre Auswirkungen auf ganz El Salvador und die Welt sichtbar geworden.

Seit ein Dekret in El Salvador im Jahr 2021 Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel zugelassen hat, hat sich die dominikanische Unternehmensgruppe dieser Vision angeschlossen, mit dem Ziel, zum Fortschritt des Landes in den Bereichen Bildung, Technologie und Finanzen beizutragen.

Jairo Gonzalezdankte bei dieser Gelegenheit der Jerusalem Foundation unter dem Vorsitz von Dr. Laura Ventura, die als Verbindungsglied fungierte und es der Harvest Trading Cap Academyermöglicht hat, Tausende von Stipendien an Menschen in El Salvador zu vergeben und sie damit in die Lage zu versetzen, die neuen Technologien, die seit der Pandemiekrise Möglichkeiten für Investitionen auf den internationalen Finanzmärkten eröffnen, in vollem Umfang zu nutzen.

"Wir bewundern die Initiative des Präsidenten Nayib Bukele, der in der Wirtschaftskrise des Landes Zuflucht zu Bitcoins genommen hat, um all die Probleme zu lösen, mit denen das Land seit Jahren zu kämpfen hat, denn sie bieten eine neue Möglichkeit, neue Ressourcen zu generieren", sagte Jairo Gonzalez.

Der Mentor der Harvest Trading Cap AcademyLuilly Guichardo, erklärte seinerseits, dass Kryptowährungen digitale Vermögenswerte sind, die mit Verschlüsselungstechnologien geschaffen wurden, und dass "sie frei, dezentralisiert und ohne Abhängigkeit von einer direkten Finanzinstanz verwendet werden können".

Der Wirtschaftswissenschaftler Gregorix Polanco verwies seinerseits auf die Anpassung innovativer technischer Mittel, um eine vollständig technologische und sichere Ära einzuleiten, die mit den Zahlungsmitteln in Form von Plastik- oder Metallkarten begann, die von einem Finanzinstitut ausgegeben werden. Er sagte, dass die Einführung dieses Finanzinstruments die Art und Weise, wie die Menschen bezahlen, revolutioniert hat.

Der Krypto-Masterkurs wurde live auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Harvest Trading Cap Academy und dem Kanal des Innovationssekretariats von El Salvador übertragen, wo Tausende von Internetnutzern die drei Experten etwa eine Stunde lang bei der Wissensvermittlung und der Vorstellung von Tools zu Kryptowährungen und neuen Technologien begleiteten.

Die Übertragung, die innerhalb von weniger als 24 Stunden nach ihrer Veröffentlichung Tausende von Aufrufen verzeichnete, wurde auf der Plattform veröffentlicht, damit alle sie anschauen können.

Das Event fand im Santa Ana Theater statt und wurde von besonderen Gästen besucht, darunter: Fabrizio Mena, Unterstaatssekretär des Sekretariats für Innovation des Präsidenten; Claudia De Darin, Generaldirektorin für Ausbildung in Technologie und öffentlichem Management, Carlos Marroquín, Direktor für Wiederaufbau des Sozialgefüges, und José Luis Safie, Abgeordneter der gesetzgebenden Versammlung. Zudem nahmen teil: Janeth González, Bürgermeisterin von Tepecoyo; Samuel Rivera, Bürgermeister von Colón; Juventino Mejía, Bürgermeister von San Cayetano Istepeque; Alex Cabrera, Bürgermeister von Talnique; José Amicat González, Amtierender Bürgermeister von Santa Ana; Ever Valles, Bürgermeister von Comasagua; Jorge Orlando Moran Zorriga, Bürgermeister von Chalchuapa; César Godoy, Bürgermeister von Zaragoza, und Fernando Rivera, Bürgermeister von Cuzcatacingo.

Dies hebt die Führungsrolle von Harvest Trading Capund Harvest Trading Cap Academysowie die anhaltende Bedeutung von Kryptowährungen als wirtschaftliche Instrumente in der Finanzwelt hervor.

Ein Video zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/af1d1855-c182-4472-ba3e-26955f7fcff6/de

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/72ad6a4e-699a-4b5d-ab77-3e1a6dbbc57b/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/500b760b-8640-4816-8985-23943313b943/de