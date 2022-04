Die Bullen schwingen heute bei Aixtron eindeutig das Zepter. So kann der Kurs satte rund zwei Prozent zulegen. Bei den Tagesgewinnern ganz vorne kann sich der Titel damit platzieren. Ist das der Beginn einer nachhaltigen Rallye oder nur ein kurzes Strohfeuer?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Aixtron, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Aixtron der letzten drei Monate.

Dieser Zwischenspurt sorgt für Entspannung an der technischen Ausgangslage. Die Aktie gewinnt mit diesem Plus nämlich an Fahrt auf dem Weg zur nächsten charttechnischen Hürde. Mittlerweile reicht ein weiterer Anstieg von rund fünf Prozent für den Sprung auf ein neues 4-Wochen-Hoch. Bei 24,16 EUR liegt dieser bedeutende Umkehrpunkt. Wir sehen hier also einen echten Krimi.

Anleger, die von Aixtron überzeugt sind, könnten jetzt dem Ausbruch vorgreifen oder das endgültige Signal abwarten. So bekommen Put-Käufer oder Leerverkäufer durch die Kursexplosion einen saftigen Rabatt. Allen ...

