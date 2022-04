München (ots) -Zum musikalischen Wochenauftakt treffen zwei Generationen Schlager aufeinander: Sängerin Kerstin Ott, die mit "Die immer lacht" ihren größten Hit hatte, und der Sänger und Moderator Bernhard Brink, der in diesem Jahr sein 50. Bühnenjubiläum feiert, treten gegeneinander an.Am Dienstag wird es kriminell spannend, wenn zwei TV-Kommissare aufeinandertreffen: Schauspielerin Mariele Millowitsch, die gerade ihren 30. Fall als Kölner Hauptkommissarin "Marie Brand" in der gleichnamigen ZDF-Reihe gelöst hat und ihr Kollege Axel Milberg, der seit 2003 in Kiel und Schleswig-Holstein für den NDR als "Tatort"-Kommissar Klaus Borowski ermittelt. Wer von beiden wird mehr knifflige Quiz-Fälle lösen?Volkstümliche Töne erklingen am Mittwoch im "Wer weiß denn sowas?"-Studio, wenn die österreichische Sängerin Monika Martin und der Sänger Marc Pircher aus dem Zillertal um den Tagessieg spielen. Dabei müssen sie auch musikalische Fragen, wie diese, richtig beantworten:Woher hat die Blockflöte ihren Namen?a) sie muss immer im Ganzen aus einem Holzblock geschnitzt seinb) ihr Kopf enthält einen Holzblock, über den die Luft strömtc) sie wurde von Eduard Block 1748 zum Patent angemeldetMit Mario Kotaska und Ralf Zacherl hat Moderator Kai Pflaume für den Donnerstag zwei leidenschaftliche TV- und Sterne-Köche als Ratefüchse eingeladen. Beide haben in zahlreichen Koch-Shows und verschiedenen Restaurants bereits ihre Kochkünste bewiesen. Doch wie ist es um ihre Ratekünste bestellt, wenn's um skurrile Quizfragen geht?Zum Wochenausklang wird es wieder sehr lustig im Studio, wenn Komiker Mike Krüger und Moderatorin Ruth Moschner mit der Unterstützung der beiden Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton versuchen, die richtigen Antworten zu treffen.Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 2. bis 6. Mai 2022 im Überblick:Montag, 2. Mai - Kerstin Ott und Bernhard BrinkDienstag, 3. Mai - Mariele Millowitsch und Axel MilbergMittwoch, 4. Mai - Monika Martin und Marc PircherDonnerstag, 5. Mai - Mario Kotaska und Ralf ZacherlFreitag, 6. Mai - Mike Krüger und Ruth MoschnerWer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-appkostenlos herunterladen."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowasPressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbH Tel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deFotos über www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5208139