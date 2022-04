NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen steuern am Donnerstag auf eine Erholung zu. Ein Kursfeuerwerk bei dem Facebook-Mutterkonzern Meta gilt als Treiber für besonders deutliche Gewinne unter den Tech-Werten, die zuletzt stark abgerutscht waren. Den von diesen geprägten Auswahlindex Nasdaq 100 taxierte der Broker IG eine Stunde vor Börsenstart 1,7 Prozent höher auf 13 218 Punkte. Der Dow Jones Industrial wurde mit plus 0,6 Prozent bei 33 513 Zählern gesehen.

Laut dem Kapitalmarktstrategen Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets haben positive Nachrichten von Meta vielleicht das Zeug dazu, um an der Nasdaq-Börse zu einer Bodenbildung beizutragen. Der Nasdaq-100-Index war zuletzt mit dem kurzzeitigen Rutsch unter die Marke von 13 000 Punkten auf dem niedrigsten Niveau seit einem Jahr angekommen. Nach Börsenschluss werden die nächsten Zahlen der Tech-Branchengiganten Amazon, Apple und Intel erwartet.

Weil die Facebook-Nutzerzahlen zu Jahresbeginn nach einem jüngsten Durchhänger wieder deutlich zulegten, schnellten die Papiere des Social-Media-Giganten Meta im vorbörslichen Handel um 15 Prozent hoch. DZ-Bank-Experte Ingo Wermann sprach von einer "Erleichterungsrally" und gab sodann auch gleich seine bisherige Verkaufsempfehlung auf. Laut dem Analysten Mark Mahaney von Evercore ISI ist die Bewertung der Papiere "mittlerweile geradezu lächerlich" geworden für eine weltweit führende Social-Media-Plattform.

Erleichterung gab es in der Tech-Branche außerdem wegen starker Zahlen von Qualcomm . Eine starke Position im Smartphone-Markt hatte dem auf den Telekomsektor ausgerichteten Chipkonzern im vergangenen Quartal ein rasantes Wachstum beschert, die Aktien zogen um 6,3 Prozent an. Experten halten Kursgewinne im breit gefächerten US-Chipsektor deshalb für wahrscheinlich. Auch die Anteile des Bezahldienstleisters Paypal zogen nach Zahlen um 2,6 Prozent an.

Unter den Dow-Mitgliedern setzte sich die Saison der Quartalsberichte ebenfalls mit einer prall gefüllten Agenda fort. Allerdings gab es hier insgesamt durchwachsenere Nachrichten. Vorbörsliche Kursgewinne von 1,1 und 1,7 Prozent gab es bei McDonald's und Merck & Co . Die Fast-Food-Kette hat einen über den Erwartungen liegenden Quartalsgewinn erzielt und bei dem Pharmakonzern kamen angehobene Jahresziele gut an.

Allerdings standen dem die Aktien von Caterpillar und Amgen negativ gegenüber, für letztere ging es besonders deutlich um 3,5 Prozent bergab. Das Biotechunternehmen hält trotz eines überraschend deutlichen Umsatzanstiegs im ersten Quartal an seiner Jahreserlösprognose fest und enttäuschte damit seine Anleger. Als Belastung hinzu kamen Sorgen vor einer drohenden Steuernachzahlung.

Aus der zweiten Börsenreihe überzeugte noch Ford mit einem überraschend bestätigten Ausblick, hier legten die Aktien 1,4 Prozent zu. Barclays-Analyst Brian Johnson sprach von einer Erholung angesichts zuvor sehr niedriger Erwartungen. Der Werkzeughersteller Stanley Black & Decker kassierte dagegen seine bisherigen Zielsetzungen, was die Aktien vorbörslich mit 7,2 Prozent belastete./tih/jha/

