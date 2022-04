Der Forschungscampus Mobility2Grid geht in die zweite Förderphase. Im Zeitraum zwischen 2022 und 2027 erhält der Verbund von insgesamt zehn Wissenschafts- und Wirtschaftspartner*innen vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) eine Förderung in Höhe von insgesamt zehn Millionen Euro. Der auf dem EUREF-Areal in Berlin-Schöneberg angesiedelte Campus erforscht und realisiert Lösungen, um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...