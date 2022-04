US-BIP schrumpft im 1. Quartal unerwartet auf das Jahr hochgerechnet, was den Dollar schwächt Die amerikanische Wirtschaft ist in den ersten drei Monaten des Jahres 2022 unerwartet um annualisiert 1,4% geschrumpft, was deutlich unter den Marktprognosen von +1,1% liegt und auf ein Wachstum von 6,9% im vierten Quartal 2021 folgt. Der Rückgang des realen BIP spiegelt Rückgänge bei den privaten Lagerinvestitionen, den Exporten, den Ausgaben des Bundes sowie der Bundesstaaten und Kommunen wider, während ...

