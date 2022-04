Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Die US-Indizes verzeichneten gestern keine allzu großen Ausschläge. Der Dow Jones verabschiedete sich mit einem Plus von 0,2 Prozent aus dem Handel. Der Nasdaq 100 verbuchte ein kleines Minus von 0,05 Prozent. Bei den Einzelthemen geht es heute um PayPal, Meta, Twitter, McDonalds, Apple, Amazon und Visa. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.