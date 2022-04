Elon Musk kauft Twitter für 44 Milliarden Dollar, so viel scheint klar. Was der extrovertierte Tesla-Chef und mit einem geschätzten Vermögen von mehr als 200 Milliarden Dollar reichste Mensch der Welt mit dem Zwitscherdienst vorhat, ist weniger bekannt. In der aktuellen Folge von "Money Train" spricht Martin Weiß mit dem renommierten Zukunftsforscher und Wirtschaftsexperten Professor Bernd Thomsen über die möglichen Pläne von Musk für Twitter und weshalb es für die Angestellten der Plattform ungemütlich ...

