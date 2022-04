Seit er vergangenen Woche kurz an der Marke von 2.000 USD pro Unze kratzte, hat der Goldpreis fast 5% an Wert eingebüßt. Noch ist zwar die Marke von 1.900 USD je Unze in Reichweite, neuer Aufwärtsschwung ist aber erst einmal nicht zu sehen.Die Analysten der Commerzbank jedoch sehen einem Bericht von Kitco News zufolge gute Unterstützung für das Edelmetall für den Rest des Jahres. So gaben die Experten Anfang der Woche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...