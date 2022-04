Stephan Frey, Verwaltungsrat in einem Dutzend Schweizer KMU, investiert seit 2017 auf der swisspeers Plattform in KMU Kredite.Stephan Frey, Verwaltungsrat in einem Dutzend Schweizer KMU, investiert seit 2017 auf der swisspeers Plattform in KMU Kredite. Wie sich seine Investitionsstrategie über die Zeit geändert hat, seine Asset Allocation und wie er sich zum Mulit-Verwaltungsrat entwickelte. Von Alwin Meyer, swisspeers Alwin Meyer: Stephan, wie bist Du auf swisspeers gestossen? Stephan Frey: Ich habe Euch auf LinkedIn...

