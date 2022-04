Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Dienstag sind zwei neue Exchange Traded Funds von Xtrackers auf Xetra und dem Frankfurter Parkett handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF (ISIN IE000UMV0L21/ WKN DBX0SD) könnten Anleger*innen in US-Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung investieren, die im MSCI USA-Index (Mutterindex) enthalten seien und zusätzliche Kriterien hinsichtlich Klimaschutz und Nachhaltigkeit erfüllen würden. Berücksichtigt würden Unternehmen, die eine geringe Kohlenstoffemission und im Vergleich zu ihren Mitbewerbern über ein hohes ESG-Rating verfügen würden. Es seien Unternehmen ausgeschlossen, die in schwerwiegende ESG-Kontroversen involviert oder in Geschäftsbereichen mit hohen negativen Auswirkungen auf ESG-Kriterien aktiv seien. ...

