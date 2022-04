In Fort Worth im US-Bundesstaat Texas steht die erste Stadtverwaltung in den Vereinigten Staaten, die im Rathaus Bitcoin schürft. Dafür wurden jüngst drei Rigs gekauft und in Betrieb genommen. Drei Mining-Rigs des Typs "Bitmain Antminer S9" laufen nun an 24 Stunden am Tag und an sieben Tagen in der Woche im klimatisierten IT-Bereich des Rathauses von Fort Worth. Nach Angaben der Stadt wurde ein eigenes Netzwerk für die Rigs geschaffen, um nicht die Rathaus-IT im Übrigen zu gefährden. Das berichtet CNBC. 3 Mining-Rigs arbeiten im Luxor-Pool Die drei Mining-Rigs, die laut ...

