Baden-Baden (ots) -In Waldau stehen jede Menge Veränderungen an. Während Philipp Hansen (Heikko Deutschmann) mit seiner Familie nach Afrika auswandert, um eine Wildtierstation zu übernehmen, möchte der junge Tierarzt Kajo Winter (Jochen Schropp) nach seinem Afrikaaufenthalt in Deutschland wieder Fuß fassen. Für Kajo und seine Söhne Liam (Nils Hofschneider) und Sam (Yann Cosack) ist die Umstellung nicht nur bezüglich der zu behandelnden Tiere natürlich groß. Zumal dann auch noch die neue Försterin Dina Estili (Maya Haddad) Kajos Gefühlsleben auf den Kopf stellt. Auch auf dem Pferdehof stehen für Petra (Julia Reinermann) und Martin (Sebastian Achilles) große Veränderungen an. Martin übernimmt Ferdis Restaurant und Paulina (Tabea Hug) outet sich, dass sie ein Mädchen liebt. Lucy (Paulina Schnurrer) hingegen kämpft für das Leben eines blinden Pferdes. Josefine (Sanne Schnapp), die Gattin von Vinzenz Grieshaber (Michael Sideris), schlägt sich außerdem mit Wilderern und Stalkern herum, die das harmonische Leben in Waldau ziemlich aufmischen. Die 13 neuen Folgen von "Tiere bis unters Dach" sind ab 8. Mai 2022 immer sonntags mit jeweils zwei Folgen um 8:35 Uhr und 9 Uhr im Ersten zu sehen."Tiere bis unters Dach""Tiere bis unters Dach" ist eine Produktion der Polyphon Pictures im Auftrag des SWR und der ARD für Das Erste. Produzentin ist Beatrice Kramm, die Redaktion hat Oliver Neitzel (SWR).Die Sendung"Tiere bis unters Dach": Neue Folgen ab 8. Mai, jeden Sonntag jeweils um 8:35 Uhr und 9 Uhr, im Ersten.Die komplette neunte Staffel ist bereits ab 1. Mai in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/tiere-bis-unters-dach/staffel-1/Y3JpZDovL3N3ci5kZS81NzI0MDMy/1?isChildContent) abrufbar.Fotos unter www.ARD-foto.deWeitere Infos unter: http://swr.li/tiere-bis-unters-dach-staffel9Pressekontakt:SWR: Felix Oser, Tel.: 07221 929 22986, felix.oser@swr.deDas Erste: Agnes Toellner, Tel.: 089 5900 23876, agnes.toellner@DasErste.deSWR.de/kommunikationtwitter.com/SWRpresseNewsletter: "SWR vernetzt", http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/5208314