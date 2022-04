Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Globale Exchange Traded Funds (ETFs) bleiben dank steigender Mittelzuflüsse, Produktinnovationen und zahlreicher neuer Anbieter im Markt auf der Überholspur, so die Experten von PricewaterhouseCoopers (PwC).Wie die Studie "ETFs 2026: The next big leap" der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) ergeben habe, würden 58 Prozent der weltweit befragten 60 Entscheider der Vermögensverwaltungsbranche erwarten, dass sich die verwalteten Vermögen globaler ETFs bis 2026 auf rund 20 Billionen US-Dollar verdoppeln würden. Ende 2021 hätten die verwalteten Vermögen bereits ein Rekordhoch von mehr als 10 Billionen US-Dollar erreicht. Für Europa werde ein Anstieg der verwalteten Vermögen bis 2026 auf 3 Billionen US-Dollar erwartet, nach 1,44 Billionen US-Dollar im September 2021. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...