Erst am Dienstag kam die HelloFresh-Aktie auf einem neuen 52-Wochen-Tief an und die Stimmung bei den Anelgern schien kaum noch schlechter ausfallen zu können. Der Kochboxen-Versandhändler war des Öfteren am unteren Ende des DAX vorzufinden, was auf gleich mehrere Gründe zurrückzufühgen ist.Zum einen lasteten zuletzt ganz klar Reszessionssorgen und Zinsängste auf der Aktie von HelloFresh (DE000A161408) und der Abwärtstrend sich geradezu unaufhaltsam zu sein. Die Skeptiker wurden am Mitwoch aber erst einmal etwas an der Nase herumgeführt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...