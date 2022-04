Sliema, Malta (ots/PRNewswire) -Das Lead-Generierungsunternehmen Blexr hat die in Neuseeland ansässige Website CasinoReviews.net.nz (http://casinoreviews.net.nz/) als Teil seiner laufenden Bemühungen, sein Portfolio zu erweitern, gekauft.Die Seite bietet ehrliche und gründliche Bewertungen von seriösen Online-Casinos, die Spieler aus Neuseeland akzeptieren, und hilft so, bessere Online-Entscheidungen zu treffen.Blexr, das seinen Hauptsitz auf Malta hat, plant, die Website zur umfassendsten Casino-Ressource für Kiwi-Spieler zu machen.Blexr hat https://www.casinoreviews.net.nz/ für eine siebenstellige Summe erworben und damit sein Engagement für den Besitz von Einrichtungen unter Beweis gestellt, die das Angebot für seine Kunden weiter verbessern.Koen Bongers, Leiter der Marketingabteilung von Blexr, sagte: "Wir sind davon überzeugt, dass sich diese Übernahme sehr gut in unser bestehendes Produktportfolio einfügt und unsere Präsenz in unseren Zielmärkten erhöht.Neuseeland hat ein großes Interesse an Spielautomaten - hierzulande 'Pokies' genannt - und unsere maßgeschneiderte Technologie für kostenlose Casinospiele ermöglicht es uns, ein hochgradig lokalisiertes Angebot auf dem Markt zu schaffen, das sich von der Konkurrenz abheben wird.Wir haben große Pläne für diese Website und sind gespannt, wie sie in den kommenden Monaten wachsen wird."Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1805246/Blexr_Casino_Reviews.jpgPressekontakt:Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Kultur- und Kommunikationsmanager von Blexr,Mario Cacciottolo m.cacciottolo@blexr.com oder +356 99892628Original-Content von: Blexr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141810/5208346