FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CHIN.SH.H.-S.F.G.HD-00025 HRI4 BMG2118Q1006
AB/FROM ONWARDS 28.04.2022 17:25 CET
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CHIN.SH.H.-S.F.G.HD-00025 HRI4 BMG2118Q1006
AB/FROM ONWARDS 28.04.2022 17:25 CET
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