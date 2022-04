Die Deutschen bleiben im Vergleich zu anderen EU-Ländern skeptisch gegenüber Online-Banking, wie eine aktuelle Studie zeigt. Doch das hat auch mit den Alternativen zu tun, etwa dem guten Netz an Geldautomaten und Filialen. Noch immer nutzt gerade einmal jede:r Zweite in Deutschland Online-Banking. Das hat das Payment-Unternehmen Unzer jetzt im Rahmen einer internationalen Studie herausgefunden. Spannend ist dabei vor allem der Vergleich mit anderen Ländern. In Dänemark sind es nämlich 95 Prozent, in Finnland 93 Prozent und in den Niederlanden 91 Prozent der Verbraucher:innen, die Online-Banking für die Kontoabfrag...

