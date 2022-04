Emittent / Herausgeber: Grupo VAPF / Schlagwort(e): Sonstiges

Das alicantinische Mittelmeer - eines der beliebtesten Reiseziele der Deutschen



28.04.2022 / 17:45

Das alicantinische Mittelmeer - eines der beliebtesten Reiseziele der Deutschen Per Land-, Luft- oder Meerweg sind die traumhaften Strände Alicantes von ganz Deutschland aus im Handumdrehen zu erreichen Die Küste von Alicante ist nach wie vor eines der beliebtesten Urlaubsziele der Deutschen. Allein in der letzten Aprilhälfte gehörte der mediterrane Hotspot zu einer der vier gefragtesten Regionen von Reisenden in Europa. Doch damit nicht genug: Jüngsten Studien zufolge landet die Küste von Alicante bereits auf Platz 4 der beliebtesten Regionen der Deutschen, die auf der Suche nach einem dauerhaften oder temporären Wohnsitz im warmen Süden sind; mehr als 18.000 Deutsche haben hier bereits ihren Zweit- bzw. festen Wohnsitz etabliert. Das sind die Ergebnisse der Big-Data-Plattform für Tourismus, die vom spanischen Nationalinstitut für Statistik (INE) in Zusammenarbeit mit der Tourismusplattform Jetcost zur Verfügung gestellt wird. "Luftbrücke" Alicante-Deutschland

Einer der Aspekte, der bei der Wahl dieses Reiseziels (insbesondere der Costa Blanca Nord) neben seiner ausgezeichneten Lage in der Nähe von anderen touristisch interessanten Gebieten (Barcelona oder die Balearen) eine wesentliche Rolle spielt. Ein weiterer Pluspunkt: die internationalen Flughäfen von Valencia oder Alicante bieten direkte Flugverbindungen zu zahlreichen deutschen Städten wie Berlin, Köln, Nürnberg, Stuttgart oder Düsseldorf. Im Zuge des touristischen Aufschwungs haben einige internationale Unternehmen ihre etablierten Routen erweitert und in den letzten Monaten Direktverbindungen zu mehr als 20 nationalen Flughäfen wieder aufgenommen. Zudem macht das zunehmende Wohninteresse die Region zu einem idealen Gebiet für Urlauber, temporäre Auslandsaufenthalte oder fest entschlossene Auswandererfamilien. Ferien- und Wohntourismus an der Costa Blanca Nord & Umgebung

Neben zweisprachigen Möglichkeiten sowohl auf Immobilien- als auch auf akademischer Ebene verfügt die Region über ein breites kulturelles Angebot, das durch den landschaftlichen Kontrast (Meer & Berge) und die ganzjährig milden Temperaturen besiegelt wird. Hinzu kommt das breite Angebot an Freizeit-, Gastronomie- und Outdoor-Aktivitäten. Ein Pluspunkt für Reisende oder Auswanderer, die den mediterranen Lebensstil in vollen Zügen genießen, aber auf ein Heimatgefühl in der Fremde nicht verzichten möchten, ist die bereits fest etablierte deutsche Gemeinde in den angrenzenden Gemeinden. Immer mehr Reisende ziehen mittlerweile den Erwerb einer Zweitimmobilie als Kapitalanlage in Betracht. Das Unternehmen VAPF (spezialisiert auf den Bau und die Vermarktung von Wohnungen, Villen und Luxusvillen mit 59 Jahren Erfahrung im Sektor) bestätigt diese Aussage und verzeichnet einen starken Anstieg deutscher Kunden, die an den Immobilien der Baugruppe und somit an einer Investition in einen Zweitwohnsitz zur Eigennutzung oder Weitervermietung an der Costa Blanca Nord interessiert sind. Kontakt: 0034900123323 telemarketing@vapf.com

