DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BRENNTAG FIN. 15/22 WW 6B8B DE000A1Z3XP8 BAW/UFN
BRENNTAG FIN. 15/22 XW 6B8C DE000A1Z3XQ6 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BRENNTAG FIN. 15/22 WW 6B8B DE000A1Z3XP8 BAW/UFN
BRENNTAG FIN. 15/22 XW 6B8C DE000A1Z3XQ6 BAW/UFN
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