Getragen vom US-Technologiesektor setzte auch der Deutsche Aktienindex in Frankfurt heute Morgen zunächst zu einem kleinen Freudensprung an. Die 14.000er Marke allerdings blieb im Tagesverlauf dann hart umkämpft, mit wieder einsetzenden Kursverlusten in New York fiel der Index am Nachmittag schließlich darunter. Die Bodenbildung dauert also weiter an. Die in den vergangenen drei Wochen an der Börse hart abgestraften Tech-Unternehmen konnten gestern mit ihren Quartalszahlen auf breiter Front überzeugen ...

