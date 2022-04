DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche HVPI-Inflation steigt im April unerwartet auf 7,8 Prozent

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im April vor allem wegen höherer Nahrungsmittelpreise entgegen den Erwartungen zugenommen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 0,7 Prozent und lag um 7,8 (März: 7,6) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg von 0,4 Prozent und eine unveränderte Jahresteuerung von 7,6 Prozent prognostiziert.

US-Wirtschaft schrumpft im 1. Quartal unerwartet um 1,4 Prozent

Die Wirtschaftsleistung der USA ist im ersten Quartal unerwartet geschrumpft. Wie das Handelsministerium im Rahmen einer ersten Veröffentlichung mitteilte, verringerte sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zwischen Januar und März gegenüber dem Vorquartal und auf das Jahr hochgerechnet um 1,4 Prozent. Es war der erste BIP-Rückgang seit dem zweiten Quartal 2020. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen mit einem Anstieg von 1,0 Prozent gerechnet. Im vierten Quartal war das US-BIP um 6,9 Prozent gestiegen. Die persönlichen Konsumausgaben erhöhten sich um 2,7 (Vorquartal: 2,5) Prozent, während die Endnachfrage um 0,6 Prozent sank.

Weniger US-Erstanträge - niedrigste Arbeitslosenzahl seit 1970

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 23. April 2022 wie erwartet abgenommen, wobei die Zahl der Arbeitslosenhilfeempfänger den tiefsten Stand seit 1970 erreichte. Im Vergleich zur Vorwoche fielen die Erstanträge saisonbereinigt um 5.000 auf 180.000, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte. In der Woche zum 16. April erhielten 1,408 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung. Das waren 1.000 weniger als in der Vorwoche. Zudem wurde der niedrigste Stand seit Februar 1970 verzeichnet.

Biden bittet US-Kongress um 33 Milliarden Dollar für die Ukraine

US-Präsident Joe Biden beantragt beim Kongress 33 Milliarden Dollar (rund 31 Milliarden Euro) an Mitteln zur Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland. Davon seien 20 Milliarden Dollar an Militärhilfen für die Ukraine vorgesehen, sagte ein US-Regierungsvertreter am Donnerstag. "Das bedeutet Waffen und Munition, die an das ukrainische Volk gehen."

Lindner: Bin sehr besorgt über Preisentwicklung

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat angesichts der im April auf 7,8 Prozent gestiegenen Verbraucherpreisinflation in Deutschland vor möglicherweise schweren wirtschaftlichen Schäden durch die hohen Preise gewarnt. "Ich bin sehr besorgt hinsichtlich der Preisentwicklung", sagte Lindner bei einer Pressekonferenz in Berlin. Sie sei eine Belastung für die Menschen und die wirtschaftlichen Perspektiven. "Eine so starke Inflation gefährdet die Stabilität der wirtschaftlichen Entwicklung", betonte der Finanzminister. Sie reduziere die Investitionsmöglichkeiten.

Deutschland gibt Widerstand gegen EU-Öl-Embargo auf - Kreise

Deutschland ist nach Angaben deutscher Regierungsvertreter bereit, kein russisches Öl mehr zu kaufen und damit den Weg für ein Verbot von Rohölimporten aus Russland durch die Europäische Union freizumachen. Am Mittwoch hoben die deutschen Vertreter bei den EU-Institutionen den Einspruch des Landes gegen ein vollständiges russisches Öl-Embargo auf, sofern Berlin genügend Zeit erhält, um alternative Lieferungen zu sichern, wie zwei Offizielle sagten. Berlin war einer der Hauptgegner einer Sanktionierung des Öl- und Gashandels der EU mit Moskau gewesen.

Stabilitätsrat: Finanzierungsdefizit bis 2025 über EU-Obergrenze

Der Stabilitätsrat von Bund und Ländern hat eine erwartete Überschreitung der zulässigen europäischen Defizitobergrenzen durch Deutschland bis 2025 als zulässig eingestuft. "Der Stabilitätsrat erwartet, dass in den Jahren 2022 bis 2025 die europäische Obergrenze des strukturellen gesamtstaatlichen Finanzierungsdefizit überschritten wird", erklärte das Gremium, das in Berlin unter dem Vorsitz von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und der rheinland-pfälzischen Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) tagte.

Bundestag beschließt Abschaffung der EEG-Umlage

Der Bundestag hat die Abschaffung der EEG-Umlage zum 1. Juli beschlossen. Das Parlament billigte einen entsprechenden Gesetzentwurf, teilte der Bundestag auf seiner Internetseite mit. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) zeigte sich erfreut. "Zum 1. Juli soll sie weg", erklärte er über den Kurznachrichtendienst Twitter. "So wollen wir die breite Mitte unseres Landes um 6,6 Milliarden entlasten - von der Rentnerin über den Bafög-Bezieher und die Familie bis hin zum Handwerk."

Scholz: Wirtschaftszusammenarbeit mit Japan bietet sich noch mehr an

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat hohe wirtschaftliche Möglichkeiten zwischen Deutschland und Japan bei der Transformation zur Klimaneutralität betont. "Die wirtschaftliche Verflechtung zwischen Japan und Deutschland ist sehr groß", sagte Scholz bei einer Pressekonferenz mit dem japanischen Premierminister Fumio Kishida in Tokio. Sie werde dies auch künftig sein. "Das ist etwas, das sich angesichts der großen technologischen Vorhaben, die wir miteinander verfolgen, noch mehr anbietet." Ein großes Feld der Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern sollten Technologien auf dem Weg zur Klimaneutralität sein, eine "hervorragende Rolle" werde dabei die Wasserstoffwirtschaft spielen.

EZB soll Chefs großer Banken vor Amtsübernahme prüfen dürfen

Die EU-Kommission will der Europäischen Zentralbank (EZB) mehr Befugnisse in der Bankenaufsicht geben. Wie aus einem Vorschlag für die neue Richtlinie CRD6 hervor geht, sollen sich sehr große Banken künftig das OK der EZB holen müssen, bevor der Kandidat für eine Spitzenposition sein Amt antreten darf. Für die vier größten Euro-Länder würde das eine Änderung ihrer bisherigen Praxis bedeutet. Die EZB begrüßt den Vorschlag und betont, dass es sich um eine rein prozedurale Angelegenheit handele. De facto aber könnte die EZB künftig bereits frühzeitig Personen aussortieren, die sie nicht für "fit & proper" hält.

London verschiebt erneut vollständige Umsetzung von Post-Brexit-Importkontrollen

Großbritannien hat die vollständige Umsetzung der nach dem Brexit in Kraft getretenen Importkontrollen für Waren aus der Europäischen Union erneut verschoben. London sei angesichts der steigenden Energiepreise und des Ukraine-Kriegs zu dem Schluss gekommen, "dass es falsch wäre, Unternehmen neue administrative Anforderungen aufzuerlegen", da dies möglicherweise zu einer Kostenumlegung auf die bereits unter der Inflation leidenden Verbrauchen führen würde, erklärte die Regierung am Donnerstag.

London will nach Brexit neue Regelungen für Versicherungssektor einführen

Die britische Regierung hat eine Reform der Richtlinien für den Versicherungssektor auf den Weg gebracht. Insbesondere geht es dabei um eine Lockerung der Kapitalanforderungen für Versicherungsgesellschaften, um "Gewinn aus den Freiheiten des Brexit" zu schlagen, wie die Regierung in London am Donnerstag erklärte. Bisher waren die Anforderungen von der EU-Richtlinie Solvency II geregelt worden.

Regierungsumbildung in Frankreich zieht sich länger hin als erwartet

Frankreichs Regierungsumbildung zieht sich länger hin als zunächst erwartet. Die Vorstellung des neuen Kabinetts werde erst näher an den im Juni stattfindenden Parlamentswahlen erwartet, hieß es am Donnerstag in Regierungskreisen. Die bisherige Regierungsmannschaft war am Mittag dennoch zu einer Art Abschiedssitzung mit sämtlichen 40 Mitgliedern und anschließendem Mittagessen zusammengekommen.

