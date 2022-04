Q4 Inc. (TSX: QFOR), eine führende Kapitalmarkt-Kommunikationsplattform, gibt die Teilnahme an den folgenden Investoren-Events im Mai bekannt:

Credit Suisse eXtreme Ideas Konferenz:

Q4 wird am 5. Mai 2022 an der virtuellen Konferenz Credit Suisse Annual eXtreme Ideas teilnehmen. Die Veranstaltung wird aus virtuellen Einzelgesprächen mit Investoren bestehen. Sie können einen Gesprächstermin bei diesem Event über den Registrierungslink für den Event anfordern.

CIBC Technology Innovation Konferenz 10.0:

Q4 Inc. wird am 25. und 26. Mai an der Präsenzkonferenz CIBC Technology Innovation im kanadischen Toronto teilnehmen. Darrell Heaps, Chief Executive Officer, trifft sich im Rahmen der Konferenz mit einigen Investoren zu Einzelgesprächen und hält am 25. Mai um 13:40 ET (Eastern Time) eine Präsentation. Nach der Veranstaltung wird die Präsentation auf der Investoren-Website von Q4 unter https://investors.q4inc.com/ zur Verfügung stehen.

Über Q4 Inc

Q4 Inc. (TSX: QFOR) ist eine führende Kapitalmarkt-Kommunikationsplattform, die die Art und Weise verändert, wie börsennotierte Unternehmen, Investoren und Investmentbanken Entscheidungen treffen, um effizient miteinander zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Die End-to-End-Technologieplattform von Q4 erleichtert die Interaktion auf den Kapitalmärkten mithilfe von Produkten für die IR-Website, Lösungen für virtuelle Events, einer Lösung für das Kundenbeziehungsmanagement auf den Kapitalmärkten und Tools für die Aktionärs- und Marktanalyse. Das Unternehmen ist verlässlicher Partner von über 2.650 börsennotierten Unternehmen, darunter viele der renommiertesten Markenunternehmen der Welt. Q4 hat seinen Sitz in Toronto, Kanada, und unterhält Niederlassungen in New York und London. Weitere Informationen erhalten Sie unter q4inc.com

Contacts:

Ansprechpartnerin für Investoren:

Sara Pearson, ir@q4inc.com



Ansprechpartnerin für Medien:

Karen Greene, media@q4inc.com