Datensicherheit und Compliance treiben die dringende Einführung der Delphix DevOps-Testdatenmanagement-Plattform voran

REDWOOD CITY, Kalifornien, April 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Delphix, der Branchenführer beim DevOps-Testdatenmanagement (TDM), gab heute bekannt, dass das Geschäftsjahr 2022 im zweiten Jahr nacheinander mit einem höheren Umsatzwachstum und einer Rentabilität von weit über 100 Millionen US-Dollar an jährlich wiederkehrenden Einnahmen abgeschlossen wurde.



Angesichts der zunehmenden Aktivitäten von feindlichen Staaten und Ransomware-Banden benötigen Unternehmen überall auf der Welt eine Lösung zur Automatisierung und Sicherung von Testdaten für Unternehmensanwendungen. Infolgedessen meldete das Unternehmen zudem ein um 36 % höheres Wachstum seines großen Unternehmenskundenstamms gegenüber dem Vorjahr, bedingt durch die zunehmenden Datenrisiken.

Das Wachstum von Delphix ist darauf zurückzuführen, dass Unternehmen auf der ganzen Welt weiterhin in innovative DevOps-Lösungen investieren, um die Anwendungsbereitstellung zu beschleunigen, Legacy-Infrastrukturen zu modernisieren und Anwendungen in die Multicloud zu verlagern. Delphix bietet die einzige DevOps TDM-Plattform, die die Bereitstellung sicherer, konformer Daten für Test- und Entwicklungszwecke automatisiert und damit bis zu 10-fach schnellere Innovationen ermöglicht.

"Alle Unternehmensanwendungen benötigen Testdaten für schnelle, hochwertige Freigaben", sagte Jedidiah Yueh, Gründer und CEO von Delphix. "Aber Testdaten sind traditionell langsam, komplex und risikobehaftet. Delphix hilft Unternehmen und Organisationen wie Banco Carrefour, The University of Manchester und BNP Paribas, Anwendungen schnell freizugeben und gleichzeitig die Datensicherheit und Compliance zu verbessern."

Banco Carrefourin Brasilien nutzt die Delphix DevOps Data Platform zur Beschleunigung der Anwendungsfreigabe bei gleichzeitiger Gewährleistung der Datensicherheit und Einhaltung der Datenschutzvorschriften wie dem General Data Protection Law (LGPD) Brasiliens. Delphix bietet Entwicklungsteams eine 320-fach schnellere Datenverfügbarkeit für Finanzberichte und -analysen, ermöglicht schnellere Anwendungsfreigaben und hilft, 70 % an Speicherplatz einzusparen.

Delphix liefert eine innovative API-First-Datenplattform, die die Anwendungsbereitstellung mit umfassenden Datenkontrollen verändert. Durch die Automatisierung der Datenbereitstellung in Testumgebungen unterstützt Delphix Softwareentwickler dabei, Innovationen schneller umzusetzen und gleichzeitig Compliance- und Sicherheitsrisiken zu verringern.

Delphix hilft Unternehmen zudem dabei, sich schneller von Ransomware-Angriffen zu erholen, indem es Daten kontinuierlich schützt und historische Daten unveränderbar macht.

"Wir haben uns für Delphix entschieden, weil uns die Technologie als Tool gefällt, um Daten effizient von einem Ort zum anderen zu verschieben, Daten zu rekonstruieren und auf historische Daten zuzugreifen", sagte Yves Caseau, Group Chief Digital & Information Officer bei Michelin. "Was haben wir gemacht? Wir haben Delphix genutzt, um Daten von unserem Legacy-Exadata-Server auf Community-Linux-Server zu verschieben, um eine höhere Skalierbarkeit und niedrigere Kosten zu erzielen."

"Wir verwenden Delphix auch, um Innovationen zu beschleunigen und neue Test- und Entwicklungsumgebungen schneller einzurichten. Mit dem Mauszeiger und ein paar Klicks erhalten wir alle relevanten Daten sehr schnell und können im Gegensatz zu einer physischen eine virtuelle Übertragung der Daten durchführen", so Caseau.

Das Testdatenmanagement ist eine wichtige Komponente der Anwendungsentwicklung, die jedoch oft langsam und manuell erfolgt. Mit der Delphix DevOps Data Platform können Teams hybride cloudbasierte Datenumgebungen erstellen, verwalten und automatisieren, um CI/CD-Pipelines zu unterstützen und KI/ML-Algorithmen zu trainieren.

"Konforme Testdaten sind das Lebenselixier von DevOps und die Sicherstellung eines kontinuierlichen Zugriffs auf diese Daten ist für Unternehmen der Schlüssel zur Beschleunigung der Anwendungsbereitstellung", sagte Jim Mercer, Research Director of DevOps and DevSecOps bei IDC. "Da die digitale Transformation für Unternehmen immer wichtiger wird, um auf den heutigen Märkten wettbewerbsfähig zu sein, sehen wir weiterhin den Bedarf an modernen TDM-Lösungen in verschiedenen Branchen."

Highlights des Wachstums von Delphix

Beschleunigtes Wachstum und Rentabilität in den letzten zwei Jahren bei einer Größenordnung von mehr als 100 Millionen USD an jährlich wiederkehrenden Einnahmen.

Erweiterung des Kundenstamms großer Unternehmen: Die Zahl der neu gewonnenen Unternehmenskunden konnte gegenüber dem Vorjahr um 36 % gesteigert werden. Ausweitung des globalen Kundenstamms mit großen Marken wie Banco Carrefour, Choice Hotels, Michelin und Molina Healthcare.

Ernennung neuer Mitglieder für das globale Führungsteam, darunter: Robert Stevenson, VP of Japan Operations (https://www.delphix.com/news/delphix-appoints-robert-stevenson-as-vp-japan-operations) für die Expansion von Delphix in der APAC-Region. Josh Harbert, Chief Marketing Officer (https://www.delphix.com/press-release/delphix-appoints-josh-harbert-chief-marketing-officer), der jahrzehntelange Erfahrung mitbringt, um die globalen Marketingprogramme von Delphix zu skalieren und das Produkt- und Markenbewusstsein zu stärken. Pritesh Parekh, Chief Trust & Security Officer, VP of Engineering (https://www.delphix.com/press-release/delphix-appoints-chief-trust-security-officer), der bewährte DevOps- und Sicherheitsexpertise einbringt. Steve Barrett, Senior Vice President of International Operations (https://www.delphix.com/news/delphix-appoints-proven-industry-leader-svp-international-operations), der die Umsatztätigkeit sowohl für die EMEA- als auch für die APJ-Region leitet. Tammi Warfield, Chief Customer Officer (https://www.delphix.com/press-release/delphix-appoints-tammi-warfield-svp-customer-success), eine ehemalige Führungskraft bei Microsoft, die den Erfolg ihrer Kunden steigert, indem sie ihnen hilft, den Geschäftswert zu realisieren.



Delphix hat im vergangenen Geschäftsjahr auch mehrere Innovationen im gesamten Produktangebot des Unternehmens eingeführt, darunter:

Continuous Vault (https://www.delphix.com/solutions/compliance/ransomware), eine Ransomware-spezifische Funktion, die die Datenisolierungsfunktionen der Delphix-Plattform verbessert und den Datenschutz für Unternehmen stärkt.

Datenschutzfunktionen für Salesforce-Kunden (https://www.delphix.com/solutions/salesforce), die in Bezug auf Datenschutz und Datensicherheit hilfreich für Salesforce-Kunden sind und gleichzeitig den Wert der Salesforce-Daten in Clouds und Rechenzentren vor Ort erschließen.

Data Control Tower (https://www.delphix.com/sites/default/files/2021-07/ds-enterprise-scale-automation-with-DCT-000221.pdf) bietet einen zentralen Kontrollpunkt für die API-gesteuerte Testdatenautomatisierung in großem Stil über Entwicklungspipelines hinweg.

Maskierungsalgorithmen für fortlaufende Compliance (https://www.delphix.com/platform/continuous-compliance) sind neue, branchenführende Algorithmen für die Maskierung sensibler Daten sowie ein SDK, das die Entwicklung und Automatisierung von benutzerdefinierten Algorithmen ermöglicht.

SAP-zertifizierte Integration mit SAP NetWeaver und SAP S/4HANA (https://www.delphix.com/solutions/sap-erp), die es Unternehmen ermöglicht, Delphix zur Maskierung und automatischen Bereitstellung effizienter, virtualisierter SAP-Daten über APIs zu nutzen.



Über Delphix

Delphix ist der Branchenführer für DevOps-Testdatenmanagement.

Unternehmen müssen die Anwendungsbereitstellung transformieren, haben aber Schwierigkeiten, die Geschwindigkeit mit der Datensicherheit und der Einhaltung von Vorschriften in Einklang zu bringen. Unsere DevOps Data Platform automatisiert die Datensicherheit bei gleichzeitiger schneller Bereitstellung von Testdaten zur Beschleunigung der Anwendungsfreigabe. Mit Delphix können Kunden Anwendungen modernisieren, Multi-Cloud einführen, CI/CD umsetzen und sich bis zu zweimal schneller von Ausfallereignissen, z. B. durch Ransomware-Angriffe, erholen.

Führende Unternehmen, darunter Choice Hotels, Banco Carrefour und Fannie Mae, nutzen Delphix, um die digitale Transformation zu beschleunigen und ein Zero-Trust-Datenmanagement zu ermöglichen. Besuchen Sie uns unter www.delphix.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitterund Facebook.