Brillante Verpackungen auf Grundlage eines Portfolios digitaler Lösungen

Sealed Air (NYSE: SEE) meldete heute die Einführung von prismiq einer digitalen Verpackungsmarke mit einem Portfolio von Lösungen für Designservices, Digitaldruck und intelligente Verpackungen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220428005252/de/

Graphic explaining how using the SEE Mark will allow you to see inside a package through multiple data signatures. (Graphic: Business Wire)

"Die Zukunft der digitalen Verpackungen und Grafiken ist da. Basierend auf unserem Digitaldruck auf dem neuesten Stand der Technik, verschafft prismiq den Kunden einen entscheidenden Mehrwert, denn sie bietet eine berührungslose Automatisierung sowohl in unseren Anlagen als auch in den Betrieben unserer Kunden und macht Nachhaltigkeit für Verpackungen möglich", sagte Ted Doheny, President und CEO von SEE.

Mehrwert durch digitale Verpackungen für die Kunden

Die Marke prismiq umfasst drei Lösungskategorien:

"Man kann mit prismiq über das Smartphone in die Verpackung hineinschauen. Mit SEE Mark können mehrere Datensignaturen auf das Telefon übertragen (QR, Barcodes, RFID, Recycling-Codes, Datums- und Zeitstempel usw.) und so die Nutzung für den Anwender komfortabel gestaltet werden", sagte Sergio Pupkin, Chief Growth Strategy Officer von SEE.

Intelligente Verpackungen: prismiq vermeidet Abfall und unnötige Verpackungen und verbessert gleichzeitig die Produkte und das Kundenengagement. Die cloudbasierte Ende-zu-Ende-Plattform von SEE generiert verpackungsspezifische digitale IDs, die Daten entlang der Wertschöpfungskette erfassen und verwalten.

Designservices: SEE gestaltet Verpackungen, die auf Markeninhaber zugeschnitten werden können. Unser Team von fast 200 Designspezialisten arbeitet mit Kunden auf der ganzen Welt zusammen, um maßgeschneiderte Grafiken zu erstellen, neue Konzepte zu entwerfen und Leistungstests durchzuführen.

Digitaldruck: SEE-Systeme können mehrere Designs in einem einzigen Auftrag verarbeiten, serialisierte/digitalisierte Codes und Bilder drucken, die verpackungsspezifisch sind, und sie ermöglichen den Kunden flexible Bestellmengen sowie schnellere Durchlaufzeiten.

Mutiger Ansatz von SEE für digitale Verpackungen: Powered by Possibility

"prismiq bietet einen integrierten Ansatz aus einer Hand für brillante Verpackungen. Wir integrieren Digitaldruckfunktionen in unsere und die kundenseitigen Produktionsabläufe und sorgen für ansprechende Verpackungen bei den Verbrauchern daheim", so Carrie Giaimo, Executive Director of Smart Packaging and Design von SEE.

SEE hat rund 100 Millionen US-Dollar in die digitale Transformation investiert. Dazu zählt auch die seine jüngste Entwicklung: das prismiq 5540 (weltweit das größte und schnellste flexible Digitaldrucksystem). Dieses System ist das erste seiner Art, das Digitaldruck auf Breitbahn, in Hochgeschwindigkeit, in Vollfarbe (wie Metallic und unsichtbare Tinte) und doppelseitig auf flexiblen und schrumpfbaren Materialien ermöglicht.

Über SEE

Sealed Air (NYSE: SEE) hat sich dem Schutz, der Lösung kritischer Verpackungsprobleme und der Verbesserung unserer Welt verschrieben. Mit unseren automatisierten Verpackungslösungen helfen wir dabei, die Lebensmittelversorgungskette sicherer, resilienter und weniger verschwenderisch zu gestalten, den elektronischen Handel zu ermöglichen und den weltweiten Gütertransport zu schützen.

Zu unseren weltweit anerkannten Marken gehören Lebensmittelverpackungen der Marke CRYOVAC, Schutzverpackungen der Marke SEALED AIR, automatisierte Systeme der Marke AUTOBAG, Verpackungen der Marke BUBBLE WRAP und die Lösungen SEETouchless Automation.

Das Betriebsmodell von SEE in Verbindung mit unserer branchenführender Expertise bei Materialien, Engineering und Technologie führt zur Wertschöpfung durch nachhaltigere, automatisierte und digital vernetzte Verpackungslösungen.

In Bezug auf die Schaffung einer ökologisch, sozial und wirtschaftlich nachhaltigeren Zukunft sind wir führend in der Verpackungsindustrie und haben uns verpflichtet, 100 unserer Verpackungsmaterialien bis 2025 so zu gestalten oder weiterzuentwickeln, dass sie recycelbar oder wiederverwendbar sind. Überdies haben wir uns das kühne Ziel gesetzt, in unseren weltweiten Betrieben unsere Kohlenstoffemissionen bis 2040 auf Netto-Null zu senken. Unser Global Impact Report stellt dar, wie wir die Zukunft der Verpackungsindustrie prägen. Darüber hinaus engagieren wir uns mit unserem Versprechen "2025 Diversity, Equity and Inclusion" für eine vielfältige Belegschaft und inklusive Kultur.

SEE erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von 5,5 Milliarden US-Dollar und beschäftigt etwa 16.500 Mitarbeiter, die Kunden in 114 Ländern/Gebieten betreuen. Weitere Informationen finden Sie unter sealedair.com.

Informationen auf der Website

Wir veröffentlichen routinemäßig wichtige Informationen für Investoren auf unserer Website, sealedair.com, im Abschnitt "Investors". Wir nutzen diese Website als Mittel zur Offenlegung von materiellen, nicht-öffentlichen Informationen und zur Erfüllung unserer Offenlegungspflichten gemäß "Regulation FD". Dementsprechend sollten Investoren den Abschnitt "Investors" auf unserer Website sowie unsere Pressemitteilungen, SEC-Einreichungen, öffentlichen Telefonkonferenzen, Präsentationen und Webcasts verfolgen. Die Informationen, die auf unserer Website enthalten sind oder auf die über unsere Website zugegriffen werden kann, sind nicht durch Verweis in dieses Dokument integriert und sind nicht Teil davon

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 über unser Geschäft, unsere konsolidierte Finanzlage und unsere Betriebsergebnisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen Aussagen abweichen. Daher sollten Sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Wörter wie "antizipieren", "glauben", "planen", "annehmen", "könnten", "sollten", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "potenziell", "anstreben", "vorhersagen", "können", "werden" und ähnliche Hinweise auf zukünftige Perioden identifiziert werden. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten bezüglich unserer Strategien, Aussichten, Finanzlage, Geschäftstätigkeit, Kosten, Pläne und Ziele sind zukunftsgerichtete Aussagen. Beispiele für zukunftsgerichtete Aussagen sind u.a. Aussagen, die wir bezüglich erwarteter zukünftiger Betriebsergebnisse, Erwartungen bezüglich der Ergebnisse von Restrukturierungs- und anderen Programmen, erwarteter Investitionsausgaben und Erwartungen bezüglich der Auswirkungen von Klagen, Rechtsstreitigkeiten, Umweltkosten, Eventualverbindlichkeiten sowie staatlicher und behördlicher Untersuchungen und Verfahren auf unsere finanzielle Lage machen. Im Folgenden sind wichtige Faktoren aufgeführt, die unserer Meinung nach dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in unseren vorausschauenden Aussagen abweichen: globale wirtschaftliche und politische Bedingungen, Währungsumrechnungs- und Abwertungseffekte, Änderungen der Rohstoffpreise und -verfügbarkeit, Wettbewerbsbedingungen, der Erfolg neuer Produktangebote, Verbraucherpräferenzen, die Auswirkungen von Gesundheitsproblemen im Zusammenhang mit Tieren und Lebensmitteln, die Auswirkungen von Epidemien oder Pandemien, einschließlich der Coronavirus-Krankheit 2019, negative Auswirkungen im Zusammenhang mit den anhaltenden Konflikten zwischen Russland und der Ukraine und den damit verbundenen Sanktionen, Exportbeschränkungen und anderen Gegenmaßnahmen, Änderungen der Energiekosten, Umweltangelegenheiten, der Erfolg unserer Restrukturierungsaktivitäten, der Erfolg unserer Fusions-, Übernahme- und Beteiligungsstrategien, der Erfolg unseres finanziellen Wachstums, der Rentabilität, der Cash-Generierung und der Fertigungsstrategien sowie unsere Bemühungen um Kostensenkung und Produktivität, Änderungen unserer Kreditratings, die Steuervorteile im Zusammenhang mit der Vergleichsvereinbarung (wie in unserem letzten Jahresbericht auf Formular 10-K definiert), aufsichtsrechtliche Maßnahmen und Rechtsangelegenheiten sowie die anderen Informationen, auf die im Abschnitt "Risk Factors" in unserem letzten Jahresbericht auf Formular 10-K Bezug genommen wird, der bei der Securities and Exchange Commission eingereicht und durch unsere Quartalsberichte auf Formular 10-Q und die aktuellen Berichte auf Formular 8-K überarbeitet und aktualisiert wurde. Alle von uns gemachten zukunftsgerichteten Aussagen basieren nur auf uns derzeit zur Verfügung stehenden Informationen und gelten nur zu dem Zeitpunkt, zu dem sie gemacht werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen, ob schriftlich oder mündlich, die von Zeit zu Zeit gemacht werden, öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220428005252/de/

Contacts:

Medien

Christina Griffin

Christina.griffin@sealedair.com

704.430.5742