Mastercard springt heute regelrecht nach oben. Der Kurs verzeichnet schließlich ein Plus von rund fünf Prozent. Damit ist der Titel in den Gewinnerlisten ganz vorne zu finden. Mastercard ist dadurch gewaltig im Vorwärtsgang oder?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Kursverlauf von Mastercard der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Mastercard-Analyse einfach hier klicken.

Deutlich verbessert hat sich das Gesamtbild aus Sicht der Technischen Analyse. Weil sich die Aktie durch dieses Plus mit großen Sprüngen aufmacht in Richtung Entscheidungsbereich. So ergibt sich derzeit ein Abstand von nur noch rund 0,2 Prozent zum Monatshoch. Bei 381,95 USD liegt dieser bedeutende Umkehrpunkt. In den nächsten Tagen dürfte es also zur Sache gehen.

Wem es eher um die langfristige Perspektive geht, der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...