Der Standort Toulouse gewährleistet eine schnelle Produktlieferung an die Kunden vor Ort

PPG (NYSE: PPG) gab heute bekannt, dass das Unternehmen 17 Millionen US-Dollar in den Bau eines Anwendungs-Support-Centers (ASC) für die Luft- und Raumfahrt in der französischen Stadt Toulouse investieren wird. PPG rechnet mit dem ersten Spatenstich für die neue Anlage im dritten Quartal 2022. Die Aufnahme des Betriebs ist für das vierte Quartal 2023 geplant. Die Einrichtung befindet sich in strategisch günstiger Lage in der Nähe von Luft- und Raumfahrtkunden und dem Flughafen Toulouse Blagnac. Dies wird das fünfte ASC von PPG in der Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) und neben dem ASC in Gonfreville das zweite in Frankreich sein.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220428005110/de/

PPG will invest $17 million to build an aerospace application support center in Toulouse, France that will begin operations in the fourth quarter of 2023. The facility will be strategically located near aerospace customers and the Toulouse Blagnac Airport. (Photo: Business Wire)

"Durch den Bau eines neuen ASC können wir unsere Luft- und Raumfahrtkunden in der Region besser bedienen und mit ihnen zusammenzuarbeiten", sagte Dirk Thelen, General Manager Aerospace EMEA von PPG. "Die neue Einrichtung ermöglicht uns unübertroffene Reaktionsfähigkeit und Kundenunterstützung. Dies führt zu einer schnelleren Qualifizierung von Produkten und einer höheren Beteiligung an neuen Projekten zu einem früheren Zeitpunkt im Entwicklungszyklus."

Zu den Einrichtungen des ASC gehören ein Entwicklungs- und Qualifizierungslabor für Luft- und Raumfahrtmaterialien, ein Farbmischbereich für Beschichtungen und eine Spritzkabine für praktische Schulungen. Außerdem werden dort Abfüllanlagen für Toch-up-Kits, eine Folienprüfzelle, kundenspezifische Verpackungsmöglichkeiten für Produkte von Drittanbietern, Ressourcen für das Chemikalienmanagement und ein Kundendienstzentrum untergebracht.

"Das ASC-Toulouse wird das 17. Anwendungs-Support-Center in unserem weltweiten Netzwerk sein", sagte Thelen. "Mit zunehmendem Ausbau unserer globalen Reichweite können wir sicherstellen, dass alle unsere Kunden bequemen Zugang zu unseren neuesten Luft- und Raumfahrttechnologien haben. Gleichzeitig verbessern wir die Lieferung unserer Produkte und stellen technische Ressourcen auf regionaler Ebene bereit."

PPG: WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD

Bei PPG (NYSE: PPG) arbeiten wir jeden Tag daran, die Farben, Beschichtungen und Materialien zu entwickeln und zu liefern, auf die unsere Kunden seit beinahe 140 Jahren vertrauen. Mit Engagement und Kreativität lösen wir die größten Herausforderungen unserer Kunden und suchen in enger Zusammenarbeit den richtigen Weg nach vorn. Wir haben unseren Hauptsitz in Pittsburgh (USA), sind in mehr als 75 Ländern tätig und erzielten im Jahr 2021 einen Nettoumsatz von 16,8 Milliarden USD. Wir beliefern Kunden in Bereichen wie Bauwesen, Konsumgüter, Industrie, Transportwesen und Aftermarkets. Weitere Informationen finden Sie unter www.ppg.com.

We protect and beautify the world ist ein Markenzeichen, und das PPG-Logo ist ein eingetragenes Markenzeichen von PPG Industries Ohio, Inc.'

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

CATEGORY Aerospace

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220428005110/de/

Contacts:

Ansprechpartner Medien:

Mark Silvey

Unternehmenskommunikation

+1-412-434-3046

silvey@ppg.com

Andrew Wood

Unternehmenskommunikation, EMEA

+31 6 5121 6579

awood@ppg.com

www.ppg.com