Aktienanalyse ADX Energy: Auctus Advisors hebt Kursziel erneut an, auf 0,06 AUD

Anzeige / Werbung Energiesicherheit und Energieunabhängigkeit in Europa sind wichtige Themen dieser Wochen. ADX Energy könnte dazu einen wertvollen Beitrag leisten und mit seinen grünen Projekten auch langfristig punkten.

Auf die positiven Abschlussberichte zu den Durchflusstests, die ADX Energy Limited (ASX: ADX, FSE: GHU) auf der neuen Produktionsstätte Anshof-3 im April durchgeführt hat, reagierte Stephane Foucaud sofort. Der für Auctus Advisors tätige Analyst bewertete die Ergebnisse und die jüngste Anhebung der Reserven des Unternehmens sehr positiv und erhöhte sein Kursziel für ADX Energy von 0,055 auf nunmehr 0,060 Australische Dollar. Nicht einen einzigen Kritikpunkt brachte Stephane Foucaud gegenüber ADX Energy und den vom Unternehmen vorgelegten jüngsten Testberichten vor. Vielmehr bewertete es der Analyst sehr positiv, dass das auf Anshof-3 geförderte Öl ausgesprochen wasserarm und damit von höchster Qualität ist.

Eine positive Erwähnung fand auch, dass das bei den Tests geförderte Volumen am oberen Ende der Erwartungen lag. Nicht nur das ist für Stephane Foucaud ein Grund zu einer optimistischen Erwartung an die zukünftige Produktion, sondern auch der Hinweis darauf, dass die Fördermenge mit hoher Wahrscheinlichkeit durch die geplante Ansäuerung des Bohrlochs um weitere 15 bis 25 Prozent gesteigert werden kann. ADX Energys erneut gesteigerte Ressourcen bedingen eine deutliche Steigerung des Unternehmenswerts

Nennenswerte Probleme werden bei der anstehenden Produktion nicht erwartet, denn durch die vorläufigen Betriebsgenehmigungen ist eine Tagesproduktion von 75 Barrel darstellbar. Das geförderte Öl kann mit Lastwagen recht leicht zu einer nahen Verarbeitungsstätte transportiert werden. Damit werden hohe Kosten vermieden und gleichzeitig schnell Umsätze und Gewinne aus dem noch sehr jungen Bohrloch realisiert.



Eine positive Erwähnung fand auch, dass es ADX Energy gelungen ist, die eigenen Ressourcen auf 6,6 mmboe zu steigern. Auch dieser wichtige Punkt wertet das Unternehmen in den Augen des Analysten deutlich auf. Dies sollte sich auch im Aktienkurs und in der Börsenbewertung widerspiegeln. ADX-Energy-Aktie mit einem Kurspotential von 588 Prozent

Sein Kursziel hat der Auctus-Advisors-Analyst daher erneut angehoben. Es stellt bereits die zweite Anhebung innerhalb des relativ kurzen Zeitraums dar in dem die Aktie von Actus Advisors gecovert wird. Lag das ursprüngliche Kursziel noch bei 0,040 AUD, erfolgte im letzten Jahr eine Anhebung auf 0,055 AUD. Dank Anshof-3 und der auf der Lagerstätte erzielten Erfolge ist ADX Energy Stephane Foucaud nun noch mehr Wert, denn er hat sein Kursziel abermals angepasst und auf aktuell 0,060 AUD angehoben. Für die investierten Anleger sind das gute Nachrichten, denn sie zeigen, dass ihr Unternehmen deutlich mehr wert ist als es der Börsenkurs derzeit andeutet. Hier schlummert ein großes Kurspotential, das mit möglichen 588 Prozent Gewinn bezogen auf den aktuellen Kurs auch für den Rohstoffsektor nicht gerade klein ist.



