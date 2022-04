Winnipeg, Mb (ots/PRNewswire) -24-7 Intouch, ein weltweit führender Anbieter von Contact Center- und Technologielösungen, wurde von Forbes und Statista Inc. als einer der besten Arbeitgeber für Diversität im Jahr 2022 ausgezeichnet.Diese Anerkennung erfolgt, nachdem 24-7 Intouch von Forbes als einer der besten großen Arbeitgeber Amerikas für das Jahr 2022 und als Top-Arbeitgeber für Neueinsteiger ausgezeichnet wurde."24-7 Intouch hat schon immer erkannt, dass die Förderung von Vielfalt und eine Kultur, in der sich die Mitarbeiter einbezogen, unterstützt und gefördert fühlen, von grundlegender Bedeutung für unser Unternehmen ist", so Greg Fettes, Gründer und CEO von 24-7 Intouch. "Die Vielfalt unserer Mitarbeiter hat wichtige Perspektiven eröffnet, den Dialog gefördert und Kreativität und Innovation entfacht, die unser Unternehmen und unsere Kundenbeziehungen weiter voranbringen."24-7 Intouch ist neben globalen Direktvertriebsmarken wie Nike, LuluLemon, Netflix und Sephora gelistet und war eines von fünf Business Processing Outsourcer-Unternehmen auf der Liste. Das Unternehmen ist derzeit in den Vereinigten Staaten, Kanada, Guatemala, Kolumbien, Honduras, Jamaika, Griechenland, Indien und auf den Philippinen tätig.24-7 Intouch hat erhebliche Investitionen getätigt, um Vielfalt, Integration und Gleichberechtigung sowohl innerhalb des Unternehmens als auch in den Gemeinden, in denen es tätig ist, zu fördern. Im Jahr 2019 hat das Unternehmen Intouch Communitiesins Leben gerufen, Employee Resource Groups, die den Mitarbeitern Unterstützung, Networking-Möglichkeiten und Möglichkeiten für gesellschaftliches Engagement bieten. Das Unternehmen hat auch stark in Führungspositionen investiert, die speziell auf die Förderung von Wohlbefinden, Integration, Nachhaltigkeit und Gemeinschaftsinitiativen ausgerichtet sind."Als globales Unternehmen mit Kundenpartnerschaften, die ihre Präsenz auf der ganzen Welt rasch ausweiten, wissen wir, dass sich auch ihre Endverbraucher diversifizieren", so Deanne Harrison, Leiterin der Abteilung Personal- und Organisationsmanagement bei 24-7 Intouch. "Indem wir diese Verantwortung durch die Brille von Vielfalt und Integration betrachten, sind wir in der Lage, in unseren Programmen und an der Seite unserer Mitarbeiter, ihrer Familien und der Gemeinden, in denen wir tätig sind, eine echte Wirkung zu erzielen."Mehr als 60.000 US-Beschäftigte in Unternehmen mit mindestens 1.000 Mitarbeitern wurden befragt, um die besten Arbeitgeber für Diversität zu ermitteln. Die Unternehmen wurden anhand von vier Kriterien bewertet, darunter das direkte Feedback der Mitarbeiter zu einer Reihe von Aussagen über Alter, Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, Behinderung, LGBTQA+ und allgemeine Vielfalt am Arbeitsplatz, die Bewertung der Teilnehmer in Bezug auf die Vielfalt unter anderen Arbeitgebern in ihrer jeweiligen Branche, die Vielfalt unter den Top-Führungskräften und im Vorstand eines Unternehmens sowie verschiedene Indikatoren für das Engagement für Vielfalt.Klicken Sie hier um die vollständige Liste auf Forbes.com zu sehen.Personen, die an einer Karriere bei 24-7 Intouch interessiert sind, werden aufgefordert, sich über die Website des Unternehmens zu bewerben.Über 24-7 Intouch24-7 Intouch ist ein globales Unternehmen für digitale Kundenbetreuung und Technologie, das wertorientierte, zukunftsweisende Lösungen anbietet. Seit mehr als 20 Jahren sind wir die Menschen und die Technologie hinter den größten Marken der Welt. Mit unserer Abteilung für künstliche Intelligenz, Laivly, fördern wir das menschliche Potenzial und treiben den Wandel für unsere Kundenpartner durch umsetzbare Erkenntnisse und Analysen voran.Medienkontakt:Simon Burgess, Senior. Direktor, Kommunikation, 24-7 Intouch,sburgess@24-7intouch.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1805415/24_7_Intouch_FORBES_RECOGNIZES_24_7_INTOUCH_AS_ONE_OF_THE_BEST_E.jpgOriginal-Content von: 24-7 Intouch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140164/5208447