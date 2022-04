MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" über mögliche Steuererhöhungen:

"Was sollte dagegen sprechen, einen Teil der Krisengewinne wieder abzuschöpfen? Mögliche Instrumente wären etwa eine zeitlich befristete Steuer auf krisenbedingte Zusatzgewinne, eine Steuer auf ökonomisch unsinnige Aktienrückkäufe, ein Corona-Soli für Unternehmen oder ein höherer Spitzensteuersatz für Einkommensmillionäre. Auch Bidens 20-prozentige Mindeststeuer auf alle Vermögenszuwächse sollte sich die Koalition einmal genauer anschauen. (...) Eine höhere Besteuerung der Krisengewinner bei gleichzeitiger drastischer Senkung der Neuverschuldung hätte im Übrigen zwei positive Nebeneffekte: Sie spülte zusätzliche Einnahmen in die öffentlichen Kassen, um die dringend nötige Abkoppelung der Energieversorgung von der Atomkraft, der Kohle und Wladimir Putin zu finanzieren. Und sie entzöge der Wirtschaft Kaufkraft und wirkte damit inflationsdämpfend. Genügend Gründe also, die Debatte zu beginnen - auch und gerade jetzt."/kkü/DP/jha