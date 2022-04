DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 29. April

=== 06:30 FR/Societe Generale SA, Jahresbericht 2021, Paris *** 07:00 DE/BASF SE, ausführliches Ergebnis 1Q (08:30 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren; 10:00 Online-HV), Ludwigshafen *** 07:00 DE/Fuchs Petrolub SE, Ergebnis 1Q (10:00 virtuelle PK), Mannheim *** 07:00 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 1Q, Bilbao *** 07:00 AT/OMV AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Wien 07:00 NL/Signify NV, Ergebnis 1Q, Eindhoven 07:00 FR/Safran SA, Umsatz 1Q, Paris *** 07:30 FR/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q PROGNOSE: +0,3% gg Vq 4.Quartal: +0,7% gg Vq *** 07:30 FR/Privater Verbrauch März PROGNOSE: +0,7% gg Vm/-0,3% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/-2,3% gg Vj 07:30 FR/Remy Cointreau SA, Jahresumsatz, Cognac *** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 1Q, Wien 07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 1Q, Den Haag *** 07:55 IT/Eni SpA, Ergebnis 1Q, Rom *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise März Importpreise PROGNOSE: +3,0% gg Vm/+27,7% gg Vj zuvor: +1,3% gg Vm/+26,3% gg Vj *** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Ergebnis 1Q (09:30 Telefonkonferenz), München *** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 1Q, London *** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Trading Statement 1Q, Windsor 08:00 GB/Natwest Group plc, Ergebnis 1Q, Edinburgh 08:00 SE/Vattenfall AB, Ergebnis 1Q, Stockholm *** 08:15 DE/Nagarro SE, Jahresergebnis, München *** 08:45 FR/Verbraucherpreise April (vorläufig) PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+4,8% gg Vj zuvor: +1,4% gg Vm/+4,5% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+5,1% gg Vj zuvor: +1,6% gg Vm/+5,1% gg Vj 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 09:00 AT/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q *** 09:00 ES/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q PROGNOSE: +0,5% gg Vq/+6,6% gg Vj 4.Quartal: +2,2% gg Vq/+5,5% gg Vj *** 10:00 DE/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +0,1% gg Vq 4.Quartal: -0,3% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: +3,6% gg Vj 4.Quartal: +1,8% gg Vj *** 10:00 DE/Mercedes-Benz Group AG (ehemals Daimler AG), Online-HV *** 10:00 DE/Bayer AG, Online-HV *** 10:00 DE/Vonovia SE, Online-HV *** 10:00 DE/Continental AG, Online-HV 10:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, ao Online-HV *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe März PROGNOSE: +6,2% gg Vj zuvor: +6,3% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +6,3% gg Vj zuvor: +6,6% gg Vj *** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q PROGNOSE: -0,2% gg Vq/+5,7% gg Vj 4.Quartal: +0,6% gg Vq/+6,2% gg Vj 11:00 DE/Atoss Software AG, Online-HV *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone April (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+7,5% gg Vj zuvor: +2,4% gg Vm/+7,4% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+3,1% gg Vj zuvor: +1,2% gg Vm/+2,9% gg Vj *** 11:00 EU/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+4,9% gg Vj 4.Quartal: +0,3% gg Vq/+4,6% gg Vj *** 11:00 IT/Verbraucherpreise April (vorläufig) PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+6,4% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+6,5% gg Vj 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 1Q, Morris Township *** 12:45 US/Chevron Corp, Ergebnis 1Q, San Ramon *** 13:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 1Q, Irving *** 13:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 1Q, North Chicago *** 14:30 US/Arbeitskostenindex 1Q PROGNOSE: +1,1% gg Vq 4. Quartal: +1,0% gg Vq *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen März Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago April PROGNOSE: 62,0 zuvor: 62,9 *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan April (2. Umfrage) PROGNOSE: 65,7 1. Umfrage: 65,7 zuvor: 59,4 - EU/Ratingüberprüfungen für Deutschland (Fitch), Belarus (Fitch), Tschechien (S&P), Polen (Moody's), Schweden (S&P) - Märkte/Börsenfeiertag Japan - AT/Andritz AG, Ergebnis 1Q, Graz ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

