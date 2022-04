"Für die hierzulande dominierenden Branchen Finance, Healthcare und Pharma hat ein Umstieg in die Cloud immer auch weitreichende Konsequenzen, nicht nur technisch, sondern auch für die Compliance."Von Helmuth Fuchs Moneycab: Herr Roth, die ersten 100 Tage in Ihrer neuen Rolle als Managing Director von Hitachi Vantara in der Schweiz sind vorbei. Welches waren bis anhin die wichtigsten Entscheidungen, die Sie getroffen, oder Änderungen, die Sie vorgenommen haben? Michael Roth: Während der ersten Wochen in meiner neuen Funktion als Managing Director für Schweiz / Österreich habe ich sehr viele...

