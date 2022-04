DJ PTA-News: HOCHDORF Holding AG: HOCHDORF verstärkt Geschäftsleitung in den Bereichen Innovation und Verkauf

Hochdorf (pta006/29.04.2022/07:00) - Die Geschäftsleitung der HOCHDORF-Gruppe wird in Zusammenhang mit der strategischen Fokussierung um die zwei Fachbereiche «Verkauf und Marketing» sowie «Innovation, Research & Development» erweitert. Gerina Eberl-Hancock, Chief Revenue Officer, und Lukas Hartmann, Chief Innovation Officer, nehmen neu Einsitz in die Geschäftsleitung.

Die HOCHDORF-Gruppe wandelt sich zur Schweizer Kompetenzmarke für technologisch anspruchsvolle, funktionelle Spezial-Nahrungsmittel. Als innovatives Unternehmen will HOCHDORF einen Beitrag zu einer die Gesundheit fördernden, nachhaltigen und modernen Ernährung leisten. Um die Umsetzung dieser Strategie zu beschleunigen, hat der Verwaltungsrat entschieden, die Fachbereiche «Verkauf und Marketing» sowie «Innovation, Research & Development» zukünftig auf Geschäftsleitungsstufe anzusiedeln.

Gerina Eberl-Hancock, Chief Revenue Officer (CRO) Gerina Eberl-Hancock führt ab 1. Mai 2022 das Verkaufs- und Marketing-Team der HOCHDORF-Gruppe und ergänzt in ihrer Funktion als CRO die Geschäftsleitung. Sie absolvierte den Master of Business Administration in Kalifornien (USA) und arbeitete unter anderem von 1997 bis 2020 in leitenden Führungspositionen im Marketing und Business Development bei Nestlé SA in der Schweiz, in Deutschland, den USA und in Nordafrika; zuletzt als Managing Director Food & Beverages bei Nestlé Maghreb.

Lukas Hartmann, Chief Innovation Officer (CIO) Lukas Hartmann trat 2017 als Leiter Entwicklung Baby Care der HOCHDORF-Gruppe bei. 2021 wurden die beiden Entwicklungsabteilungen Baby Care und Food Solutions zwecks Optimierung der Synergien zusammengeführt in die Abteilung «Innovation, Research & Development» und Lukas Hartmann unterstellt. Der Erfolg der Zusammenlegung ist bereits jetzt klar ersichtlich in den zahlreichen Neuentwicklungen, die seither lanciert wurden und noch werden. Lukas Hartmann absolvierte den Master of Science in Lebensmittelwissenschaften an der ETH in Zürich und den Master of Business Administration an der Universität St. Gallen. Von 2009 bis 2013 war er als Projektleiter in Forschung und Entwicklung bei Nestlé im Product Technology Center im Bereich Infant Cereal Nutrition tätig. In dieser Funktion war er verantwortlich für die Entwicklung und Implementierung von Rezepturen und Prozessen in diversen Fabriken weltweit. Ab 2013 übernahm er als Prozess-Ingenieur bei Nestlé Suisse in Konolfingen die Verantwortung für die Entwicklung, Realisierung und Inbetriebnahme eines Teils eines Investitionsprojektes zur Herstellung von Säuglingspulvernahrung. 2016 wechselte er für rund ein Jahr zu einem Start-up als Business Development Manager.

Ralph Siegl, CEO und Delegierter des Verwaltungsrates, zum Ausbau der Geschäftsleitung: «Mit den neuen Funktionen Chief Revenue Officer und Chief Innovation Officer stärken wir die zwei für die Umsetzung unserer Strategie wichtigen Bereiche Verkauf und Marketing sowie Innovation, Research und Development. Ganz im Sinne von wollen wir uns zukünftig noch stärker an Entwicklungen der modernen Ernährung orientieren und unsere milch- und pflanzenbasierten Smart Nutrition Produkte zielgruppengerecht vermarkten. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Gerina und Lukas.»

