29.04.2022 / 07:30

- Nachfolgerin für bisherige CFO Kerstin Müller-Kirchhofs gefunden

- Andrea Holzbaur wird neue CFO ab 1. Oktober 2022

Die im Prime Standard notierte GESCO AG, eine Industriegruppe mittelständischer markt- und technologieführender Unternehmen, gab heute die Berufung von Frau Andrea Holzbaur als Nachfolgerin der zum 30. April 2022 ausscheidenden, Finanzvorständin Kerstin Müller-Kirchhofs bekannt. Frau Holzbaur tritt ihre Stelle zum 1. Oktober 2022 an. Klaus Möllerfriedrich, Aufsichtsratsvorsitzender der GESCO AG, erklärte dazu: "Ich freue mich, dass wir mit Andrea Holzbaur eine kompetente Nachfolgerin für Kerstin Müller-Kirchhofs gefunden haben. Sie bringt in ihre neue Position umfangreiche Erfahrung mit, die sie in internationalen Industrieunternehmen sammeln konnte, sowie eine Leidenschaft für Hidden Champions, wie sie unter dem Dach der GESCO versammelt sind." "Wir haben uns mit der Stategie NEXT LEVEL 25 für die nächsten Jahre viel vorgenommen", ergänzt CEO Ralph Rumberg. "Dafür brauchen wir weiterhin einen exzellent geführten Finanzbereich, der uns die Spielräume gibt, auch unsere anorganischen Wachstumsziele zu erreichen." Frau Holzbaur kommt von der Güntner Group Europe GmbH, einem führenden Hersteller in der Wärmeübertragungstechnologie mit diversen Standorten in Deutschland und im Ausland, wo sie zuletzt als Chief Financial Officer tätig war. Davor war sie bei Unternehmen in der Medizintechnik, im Textileinzelhandel, in der Automatisierungstechnik und der Regelungs- und Steuerungstechnologie beschäftigt. Klaus Möllerfriedrich: "Die GESCO AG steht heute insgesamt besser da als je zuvor. Durch ihre hervorragende Arbeit in den letzten drei Jahren hat Frau Kerstin Müller-Kirchhofs einen maßgeblichen Anteil an dieser positiven Entwicklung und daher erneuere ich meinen Dank an Sie."

