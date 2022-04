CoStar Group, Inc. (NASDAQ: CSGP), ein führender Anbieter von Online-Immobilienmarktplätzen, Informationen und Analysen für den Gewerbe- und Wohnimmobilienmarkt, gab heute bekannt, dass Robert Stassen in der Position Head of Analytics für Europa eingestellt worden ist.

In dieser Rolle leitet Stassen das wachsende Team für europäische Analysen bei der CoStar Group, das aufschlussreiche Analysen der wirtschaftlichen und Immobilienmarktbedingungen in der Region erzeugt, die in das Produktangebot des Unternehmens einfließen.

"Die CoStar Group dehnt ihre Reichweite in ganz Europa immer weiter aus. Darum mussten wir einen talentierten Leiter mit einem klaren, starken Verständnis der einzigartig komplexen gewerblichen Immobilienbranche dieser Region einstellen", erklärte Lisa Ruggles, Senior Vice President of Global Marketing Research, Analytics and News, CoStar Group. "Wir sind davon überzeugt, dass Robert Stassen zu den Allerbesten gehört und perfekt für diese Rolle geeignet ist. Wir freuen uns sehr, ihn in der CoStar-Familie begrüßen zu dürfen, und wir sind gespannt darauf, wie er das Marketing-Forschungs- und Analyseteam in Europa künftig gestalten wird."

Neben seiner Aufgabe, das Team zu vergrößern und hochkarätige Mitarbeiter in wichtigen europäischen Märkten zu gewinnen, wird Stassen auch direkt dafür zuständig sein sicherzustellen, dass die Daten von CoStar die Markttrends zutreffend wiedergeben. Er wird bei Vertriebs- und Marketing-Initiativen in der Region mitwirken und auch als ein Hauptansprechpartner für Privat- und Großkunden von CoStar agieren, um die Beziehungen auf dem gesamten Kontinent zu pflegen und zu festigen.

Stassen bringt fast 30 Jahre Erfahrung in vielfältigen Teilen der europäischen Finanzbranche und dem gewerblichen Immobilienmarkt zu CoStar mit. In der Vergangenheit war er sieben Jahre als Head of Capital Markets Research für die EMEA-Region bei Jones Lang LaSalle (JLL) tätig, wo er das Kundennetz ausweitete und strategische Initiativen beaufsichtigte, die Auswirkungen auf die paneuropäischen Kapitalmärkte zeigten.

Über die CoStar Group, Inc.

Die CoStar Group, Inc. (NASDAQ: CSGP) ist ein führender Anbieter von Online-Immobilienmarktplätzen, Informationen und Analysen in den Gewerbe- und Wohnimmobilienmärkten. CoStar wurde 1987 gegründet und betreibt umfangreiche, kontinuierliche Forschung, um die größte und umfassendste Datenbank mit Informationen über Gewerbeimmobilien zu erstellen und zu pflegen. Unser Angebot an Online-Services ermöglicht es unseren Kunden, Werte von Gewerbeimmobilien, Marktbedingungen und aktuelle Verfügbarkeiten zu analysieren, zu interpretieren und unübertroffene Einblicke zu gewinnen. STR bietet erstklassiges Daten-Benchmarking, Analysen und Markteinblicke für die globale Hotelbranche. Ten-X bietet eine führende Plattform für die Durchführung von Online-Auktionen und verhandelten Geboten für Gewerbeimmobilien. LoopNet ist der am stärksten frequentierte Online-Marktplatz für Gewerbeimmobilien. Apartments.com, ApartmentFinder.com, ForRent.com, ApartmentHomeLiving.com, Westside Rentals, AFTER55.com, CorporateHousing.com, ForRentUniversity.com und Apartamentos.com bilden die führende Online-Ressource für Mieter auf der Suche nach großartigen Wohnungen und bieten Hausverwaltern und Eigentümern eine bewährte Plattform für die Vermarktung ihrer Objekte. Homesnap ist eine branchenführende Online- und mobile Softwareplattform, die benutzerfreundliche Anwendungen zur Optimierung der Arbeitsabläufe von Immobilienmaklern und zur Stärkung der Beziehung zwischen Makler und Kunden bietet. Homes.com bietet Immobilienmaklern Werbe- und Marketingdienste für Wohnimmobilien. Realla ist der umfassendste digitale Marktplatz für Gewerbeimmobilien in Großbritannien. BureauxLocaux ist eines der größten spezialisierten Immobilienportale für den Kauf und die Vermietung von Gewerbeimmobilien in Frankreich und Business Immo gilt weithin als führende digitale Nachrichtenagentur über Gewerbeimmobilien in diesem Land. Die Websites der CoStar Group ziehen monatlich Dutzende von Millionen von Besuchern an. Die CoStar Group hat ihren Hauptsitz in Washington, DC, und unterhält Niederlassungen in den USA, Europa, Kanada und Asien. Von Zeit zu Zeit planen wir, unsere Unternehmenswebsite http://www.costargroup.com als Verbreitungskanal für wesentliche Unternehmensinformationen zu nutzen. Nähere Informationen unter CoStarGroup.com.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen", die unter anderem Aussagen über die Erwartungen, Überzeugungen, Absichten oder Strategien der CoStar Group in Bezug auf die Zukunft enthalten. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Einschätzungen und unterliegen vielen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen Aussagen abweichen, darunter das Risiko, dass die erwartete zunehmende globale Expansion des Unternehmens nicht wie erwartet und planmäßig verläuft. Weitere Informationen über potenzielle Faktoren, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen, sind unter anderem in den von Zeit zu Zeit bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen der CoStar Group enthalten, einschließlich des bei der SEC eingereichten Jahresberichts auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2021 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, einschließlich der Abschnitte "Risikofaktoren" in diesem Bericht, sowie in den anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen, die auf der Website der SEC (www.sec.gov) abrufbar sind. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Informationen, die der CoStar Group zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments zur Verfügung standen, und die CoStar Group übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

