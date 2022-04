Aktien: Schnelles Wachstum fällt Robinhood auf die Füße

Anzeige / Werbung Im vergangenen Jahr enterte Robinhood die Schlagzeilen: Die vor allem bei Kleinanlegern beliebte Handelsplattform profitiert vom Hype um Gamestop. Die Kundenzahl schießt in die Höhe, doch nun stockt es. 2021 sorgen die Kurskapriolen des US-Videospielhändlers Gamestop für Wirbel. In dessen Fahrwasser wird auch die Handelsplattform Robinhood bekannt und erfreut sich vor allem bei Kleinanlegern großer Beliebtheit. Das Wachstum ist enorm - und frisst nun die eigenen Kinder. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Das US-Unternehmen musste die Reißleine ziehen, gab einen größeren Jobabbau bekannt. Den Angaben zufolge will sich Robinhood von neun Prozent seiner Vollzeitbeschäftigten trennen. Ende 2021 hatte Robinhood 3800 Mitarbeiter in den Büchern stehen. Weiteren Angaben zufolge führte das global tätige Unternehmen das schnelle Wachstum der Mitarbeiterzahl in der Vergangenheit als Grund für die jetzige Entscheidung an. So sei es etwa zu Doppelbesetzungen von Jobs oder von Funktionen gekommen, hieß es. Robinhood-Aktie fällt auf Rekordtief Die Aktie von Robinhood hat nach einem fulminanten Börsengang einen satten Abwärtstrend ausgebildet und ist gestern auf ein Rekordtief bei rund 10 Dollar gefallen. Auch der MACD (Momentum) ist abwärts gerichtet und stützt den Trend. Allerdings ist der Titel zuletzt überwiegend seitwärts gelaufen. Daher bessert sich die charttechnische Situation erst, wenn der obere Widerstand dieses Seitwärtstrends bei 16,50 Dollar wieder überwunden wird. Enthaltene Werte: DE0005428007,DE0005216907,DE000A2GS609,DE000FTG1111,US7707001027

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )