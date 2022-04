Zum Franken notiert der Euro mit 1,0214 Franken nur wenig verändert gegenüber dem Stand vom Vorabend.Frankfurt - Der Euro hat am Freitag vor einer Flut an Konjunkturdaten knapp über der Marke von 1,05 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0533 Dollar. Der Kurs lag damit etwas über dem am Vortag markierten fünfjährigen Tiefstand von 1,0472 Dollar. Zum Franken notiert der Euro mit 1,0214 Franken nur wenig verändert gegenüber dem Stand vom Vorabend. Derweil ist der Dollar...

