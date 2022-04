Ein Minus von 6,15 Prozent war die Quittung für die Quartalsbilanz von Wacker Chemie am Donnerstag. Was verblüffte, denn die Ergebnisse lagen über den Analystenprognosen. Und dann wurde auch noch die Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben. Was war da los?

