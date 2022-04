Coesfeld / Mannheim (ots) -Von Start-Ups für Start-Ups: Digital-Unternehmer Marcus Diekmann und Snocks-Gründer Johannes Kliesch starten eine interaktive Live-Show für junge Gründer:innen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Damit wollen sie jungen Leuten mit unternehmerischem Spirit Reichweite und Zugang zu ihrem Business- und Investoren-Netzwerk verschaffen. Dafür gründen die beiden die Founders League GmbH. Mit im Gründungsteam sind Benjamin Diedering, Geschäftsführer des Content-Produktionsstudios BDX Media, und Julian Rauch, der die operative Geschäftsführung der Founders League GmbH übernehmen wird."Die Founders League will Start-Ups eine echte Bühne geben", erklärt Marcus Diekmann. "Unsere Idee, über eine digitales interaktives Live-Format an die Reichweite unseres Business- und Investoren-Netzwerks zu gelangen, bietet für Start-Ups eine Riesenchance.""Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, deine Idee kann noch so gut sein, wenn du nicht die richtigen Kontakte hast und schnell Reichweite aufbauen kannst, tust du dich schwer", ergänzt Johannes Kliesch. "Genau das wollen wir mit der Founders League ändern und eine Plattform schaffen, auf der mutige Gründer:innen Zugang zu einem für sie relevanten Netzwerk aufbauen können."Das Founders League Live-FormatDas Show-Konzept ist denkbar einfach: sechs aufgeregte Start-ups, drei erfahrene Juroren, fünf Minuten Elevator-Pitch und ein knallharter Live-Chat. Die Mission für Start-Ups: Nicht nur die Juroren zu überzeugen, sondern auch den kritischen Live-Chat auf die eigene Seite zu ziehen. Die Kombination aus erfahrenen Hosts, neue Geschäftsideen und dem interaktiven Live-Chat machen diese Show besonders.Die erste Pilotfolge wird live am 1. Juni 2022 in Leipzig produziert und über LinkedIn und Youtube ausgestrahlt. Ziel des Gründerteams ist es, über 100.000 Zuschauer:innen während der gesamten Ausspielungszeit der ersten Pilotfolge zu erreichen. Die erste Staffel mit acht bis zehn Folgen ist dann für den Herbst 2022 geplant. Refinanziert wird das Live-Format über Werbepartnerschaften.Start-Ups können sich ab sofort über die Website um eine Teilnahme an der ersten Pilotfolge bewerben. Auch die Bewerbung um die 75 exklusiven Zuschauerplätze live vor Ort in Leipzig ist über die Website möglich.www.foundersleague.deÜber die Founders LeagueDie Founders League ist eine interaktives Live-Show für junge Start-ups und Gründer:innen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das neue Streaming-Format ermöglicht Gründer:innen, in der jeweiligen Show direkt wertvolles Feedback durch den interaktiven Live-Stream zu bekommen - sei es von Kunden, potenziellen Business-Partner:innen oder Investor:innen. Gründer der Founders League sind Marcus Diekmann, Johannes Kliesch, Benjamin Diedering und Julian Rauch, der gleichzeitig Geschäftsführer ist.Pressekontakt:Vera Vaubel, E-Mail: medienberatung@vaubel.de, Tel.: + 49 160 - 84 72068Original-Content von: Founders League GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162853/5208488