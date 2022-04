Die anhaltende Stärke der Bilanz von Helvetia spiegelt sich auch in der robusten ökonomischen Dividendenkapazität der Gruppe von wie im Vorjahr 800 Mio Franken wider.St.Gallen - Helvetia weist für das Geschäftsjahr 2021 eine SST-Quote von 260 Prozent aus. Die Solvenz der Gruppe sei weiterhin stark und äusserst widerstandsfähig. Dies belegt auch die solide ökonomische Dividendenkapazität von 800 Mio Franken, schreibt der Versicherer in einer Mitteilung. Helvetia hat am Freitag den Bericht über die Finanzlage zum Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht.

