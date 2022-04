DJ EUREX/Renten-Futures warten auf EU-Inflationsdaten

FRANKFURT (Dow Jones)--Kaum erholt von ihrem Absturz am Vortag zeigen sich am Freitagmorgen die Renten-Futures. "Der Markt ist nur in Wartestellung", sagt ein Händler. Sollten auch die Eurozone-Inflationsdaten höher ausfallen wie am Vortag die deutschen, dürfte es am Rentenmarkt und beim Euro weiter abwärts gehen.

Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures steigt aktuell um 10 Ticks auf 154,53 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 154,54 Prozent und das Tagestief bei 154,28 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 13.600 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 6 Ticks auf 173 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 8 Ticks auf 127,57 Prozent.

April 29, 2022 02:29 ET (06:29 GMT)

