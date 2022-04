DJ Ifo-Institut: Leichter Rückgang beim Materialmangel in der Industrie

MÜNCHEN/BERLIN (Dow Jones)--Der Materialmangel in der deutschen Industrie hat sich laut einer Umfrage des Ifo-Instituts geringfügig entspannt. Dies deute aber aufgrund des anhaltenden Kriegs in der Ukraine und der Situation in China noch nicht auf eine durchgreifende Verbesserung für die kommenden Monate hin, erklärte das Münchner Institut. Demnach klagten im April 75,0 Prozent der Firmen über Engpässe und Probleme bei der Beschaffung von Vorprodukten und Rohstoffen. Im März waren es noch 80,2 Prozent.

"Von einer durchgreifenden Entspannung kann nicht gesprochen werden", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Neben dem Krieg in der Ukraine bereitet der Blick nach China zunehmend Sorgen."

Am stärksten betroffen vom Materialmangel sind die Hersteller von Datenverarbeitungsgeräten, von denen 91,9 Prozent über solche Mängel berichteten. Auch in der Autoindustrie ist der Anteil mit 89,1 Prozent laut Ifo sehr hoch. Bei den Herstellern von Nahrungsmitteln ist der Anteil auf rund drei Viertel gestiegen. In der chemischen Industrie ist der Anteil hingegen auf 61,7 Prozent gesunken, von 70,5 im März.

"Im Moment gibt es keine Anzeichen, dass es in den kommenden Monaten zu einer substantiellen Entlastung kommt", sagte Wohlrabe.

April 29, 2022

