Die Aktie des Münchner Rückversicherers notiert im frühen Handel deutlich im Minus. Eine halbe Stunde vor Handelseröffnung steht die Munich Re mit einem Minus von rund 3,7 Prozent am DAX-Ende. Die Aktionäre dürften mit dem Kurs allerdings sehr zufrieden sein, denn der Abschlag fällt geringer aus als erwartet.Wie sich die meisten Anleger denken, wird die Aktie nach der (virtuellen) Hauptversammlung am Vortag heute ex Dividende gehandelt. Die Munich Re schüttet 11,00 Euro pro Aktie aus, was bei einem ...

