TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben am Freitag erneut zugelegt und damit die Erholung vom Vortag fortgesetzt. Aktien in Hongkong verzeichneten dabei überdurchschnittliche Gewinne, während der Handel in Japan wegen eines Feiertags pausierte. Auf Wochensicht genügte dies freilich nicht, die Verluste seit vergangenem Freitag ganz aufzuholen.

Die starke Entwicklung der US-Techbörse Nasdaq bescherte den Technologiewerten in Fernost Zuwächse. Davon profitierte der technologielastige Börsenplatz Hongkong, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank anmerkten. In der chinesischen Sonderverwaltungszone legte der Hang Seng zuletzt um 3,21 Prozent auf 20 927,56 Punkte zu. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland gewann unterdessen 2,37 Prozent auf 4013,93 Punkte.

Ansonsten sei das Geschäft wegen der zahlreichen Feiertage in verschiedenen Ländern der asiatisch-pazifischen Region in der kommenden Woche zurückhaltend gewesen, merkte Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda an. Hinzu kamen die nachbörsliche Verluste von Amazon , die bei den US-Futures Bremsspuren hinterließen. Der australische S&P/ASX 200 legte um 1,06 Prozent auf 7435 Punkte zu./mf/mis

