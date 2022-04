Die Umsatzerlöse in der AMAG-Gruppe konnten dank der gesteigerten Absatzmengen und dem deutlich höheren Aluminiumpreis auf 399,0 Mio. Euro gesteigert werden (+58 Prozent). Im Detail zeigte sich mit einer Absatzmenge von 104.600 Tonnen ein Plus von über 6 Prozent gegenüber dem Vorjahresvergleichsquartal. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wurde mit 68,0 Mio. Euro mehr als verdoppelt (+124,5 Prozent). Das EBIT wurde um 397,1 Prozent auf 46,3 Mio. Euro gesteigert. CEO Gerald Mayer: "Der Start in das Jahr 2022 ist operativ geglückt. Wir konnten dadurch das positive Marktumfeld nutzen und das höchste Quartalsergebnis in der AMAG-Geschichte erwirtschaften. Die Auftragslage ist auf einem sehr guten Niveau und für die nächsten ...

