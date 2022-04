Elon Musk hat mitten in seinem Übernahme-Versuch bei TWITTER ein weiteres großes Paket von Aktien des Elektroauto-Herstellers verkauft. Er trennte sich von rund 4,4 Mio. TESLA-Aktien und nahm damit etwa 4 Mrd. $. Angeblich sind keine weiteren Verkäufe mehr geplant. Gründe für den Aktienverkauf nannte Musk nicht. Im vergangenen Herbst hatte er sich von TESLA-Aktien im Wert von mehr als 16 Mrd. $ getrennt - größtenteils, um fällige Steuern auf eingelöste Aktienoptionen zu bezahlen. Jetzt hat er sich allerdings verpflichtet, für den TWITTER-Kauf eigene Mittel von bis zu 21 Mrd. $ einzubringen. Wie genau er sie heben will, ist noch unklar. Musk hält nach dem jüngsten Verkauf noch gut 168 Mio. TESLA-Aktien. Mit einem Teil davon will er einen Kredit über 12,5 Mrd. $ absichern, der ebenfalls zur Finanzierung des TWITTER-Deals dienen soll.



