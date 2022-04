Robinhood reiht ein enttäuschendes Quartal an das nächste. Am Donnerstag nach US-Handelsschluss veröffentlichte der Neo-Broker seine Zahlen für das erste Jahresviertel 2022 und verpasste nicht nur die Erwartungen der Wall Street sondern auch die eigene Prognose. Nachbörslich sackte die Aktie in den einstelligen Bereich ab.Das hohe Handelsvolumen, das Robinhood in der Corona-Pandemie verzeichnete, geht weiter zurück und damit auch die Umsätze des Neo-Brokers. Im ersten Quartal setzten die Amerikaner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...