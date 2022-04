Hamburg (ots) -SEVERIN (https://www.severin.de/) vertreibt seit über 60 Jahren hochqualitative Elektrogeräte. Egal ob Mikrowelle, Milchaufschäumer oder Grill das SEVERIN Portfolio kann so ziemlich jedes Problem im Haushalt lösen. SEVERIN Produkte sind stets unkompliziert, verlässlich und innovativ.Genau diesen Innovationscharakter beweisen SEVERIN und Nuuk mit der Veröffentlichung einer Weltneuheit, dem SEVERIN SEVO Smart Control. Mit bis zu 500° an der Oberfläche ist der eBBQ "heißer als Gas"* und "schneller als Kohle" (*Quelle: Severin.de). Verschiedene Grillmodi erlauben sowohl scharfes Anbraten von Steaks als auch indirekte Wärme für Longjobs wie beispielsweise Pulled Pork.Das macht den SEVERIN SEVO Smart Control zu einem echten Allroundtalent mit Gelinggarantie für ungeübte Griller. Mit Temperatursteuerung via App bietet der SEVO Smart Control immer volle Kontrolle, sodass der Grill auch bei längeren Garprozessen problemlos allein gelassen werden kann. Ebenso leicht und übersichtlich verschiedene Grillmodi einstellen, ein Timer setzen oder die Kerntemperatur des Grillguts überwachen.Die Wintermonate haben SEVERIN und Nuuk genutzt, um den SEVO Smart Control samt zugehöriger mySEVERIN-App noch weiter zu optimieren.Um neuen Kunden den Einstieg zu erleichtern, wurde vorallem die Inbetriebnahme noch einmal verbessert: "Besonders stolz sind wir auf die Einrichtung des Produkts: In 3 Schritten und nicht einmal 2 Minuten (je nachdem wie schnell der Nutzer sein WLAN Passwort eingibt) ist das Gerät per App steuerbar. Schneller und unkomplizierter geht es nicht mehr." so Nuuk Geschäftsführer Alexander Köhn.Zusätzlich wurde die Rezeptwelt deutlich erweitert: "Wir haben die Auswahl an Rezepten deutlich erhöht. Hier dürfte für jeden Geschmack das ein oder andere passende Rezept dabei sein. Lieblingsrezepte lassen sich nun speichern und schnell wiederfinden." sagt Junior-Produktmanagerin Nora Rohe.Die aktuelle Version ist ab sofort zum Download verfügbar im Apple App Store (https://apps.apple.com/de/app/myseverin/id1555659996) für iOS Geräte oder Google Play Store (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.severin.myseverin.android) für Android Geräte.Pressekontakt:NUUKMartin SinnProjektleitung040 537 998 703ms@nuuk.deSEVERIN Elektrogeräte GmbHTeresa BrandtOnline Marketing Managerpresse@severin.deOriginal-Content von: Nuuk GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128998/5208574