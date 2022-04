Bei Scalable Capital kommt wieder Leben in die junge Bude. Das Münchener Fintech hat den allgemeinen Trading-Boom genutzt und in diesem Frühjahr gleich in drei Ländern sein Angebot als digitaler Vermögensverwalter ausgerollt. In Frankreich und Spanien stehen Anlegern seit März Broker-Dienste und ein Krypto-Angebot zur Verfügung.Italien steht seit kurzem auf der Expansionsliste des Neo-Brokers und in Österreich, wo Scalable mit der digitalen Vermögensverwaltung bereits seit 2016 am Markt ist, soll das Angebot erweitert werden. Mit den Hauptrevieren Deutschland und Großbritannien ist das Unternehmen mittlerweile in sechs Ländern aktiv. Wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...